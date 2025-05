Frankfurter Rundschau

Ende der Ausreden

Frankfurter Rundschau (ots)

Dass eine paritätische Besetzung sehr wohl Normalität sein kann, beweist die SPD auch in der aktuellen schwarz-roten Koalition. Sieben Ministerien hat sie zu besetzen, bei vier steht eine Frau an der Spitze. Zählt man die Ebene der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und -sekretäre mit, schickt der Juniorpartner SPD ebenfalls mehr Frauen als Männer ins Rennen, während die Union ein Drittel mehr Männer als Frauen an den Start bringt.

Gleichzeitig ist der Frauenanteil im Bundestag erneut gesunken, weil Konservative bis Ultrarechte mehr Sitze einnehmen. (...)

Es wird Zeit, dass die bürgerlich-konservativen Parteien begreifen, wie ignorant das ist. Sie missachten damit das Grundgesetz und verletzen die Chancengleichheit von Frauen. Im hinlänglich bekannten Artikel 3 schreibt unsere Verfassung nicht nur fest, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. In einem Zusatz hat sich der Gesetzgeber verpflichtet dafür einzutreten, dass diese Gleichberechtigung auch verwirklicht wird. Wo, bitte, bleiben die Initiativen dafür?

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell