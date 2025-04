Frankfurter Rundschau

Kommentar zu Streichung von Feiertagen

Titel: Feiertage sind kein Luxus

Frankfurt (ots)

Wissen Sie etwas mit Ostern, Pfingsten oder Christi Himmelfahrt anzufangen? Mit ihrer eigentlichen Bedeutung? Für immer weniger Menschen spielt das noch eine Rolle. Warum also nicht tatsächlich darüber nachdenken, ob wir einen der insgesamt sechs gesetzlich geschützten christlichen Feiertage "opfern", um dem Land aus der Krise zu helfen. Der Verzicht auf Ostermontag etwa könnte dem arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge das Bruttoinlandsprodukt um fünf bis 8,6 Milliarden Euro steigern. So simpel ist die Rechnung aber nicht. Denn auch Feiertage haben einen "Wert". Sie sind kleine Auszeiten, schaffen Freiräume für Begegnung und Engagement. Sie sind essentiell für den familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Feiertage sind also kein Luxus und wir sollten sie uns leisten.

