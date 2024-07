Frankfurter Rundschau

Keine Hilfe fürs Klima

Frankfurt (ots)

Kaum hatte die Polizei alle Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation von den Rollbahnen des Frankfurter Flughafens gelöst, begann die wohl unvermeidliche Diskussion über eine Verschärfung des Strafrechts. Doch bei der teils populistisch geführten Debatte über die Höchststrafe für das unbefugte Betreten eines Sicherheitsbereiches gerät die eigentlich entscheidende Frage in den Hintergrund: Hilft die Letzte Generation noch der Klimaschutzbewegung? Spätestens seit der extrem gefährlichen Aktion in Frankfurt lautet die Antwort: Nein. Die Gruppe hält entgegen ihrer Ankündigung zu Beginn des Jahres an der Taktik fest, möglichst viele Menschen gegen sich aufzubringen. Das mag Ausdruck einer verständlichen Wut sein, da die wenigen Errungenschaften des Klimaschutzes gerade wieder in Frage gestellt werden (Stichwort: Aus für Verbrenner). Sinnvoll ist es nicht.

