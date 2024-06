Frankfurter Rundschau

Umsteuern in der Flut

Frankfurt (ots)

Die Jahrhundertflut in Süddeutschland bedeutet einen Schock. Nicht nur für die Menschen, die ihr direkt ausgesetzt sind, sondern bundesweit. Die dritte Überschwemmungskatastrophe in nur einem Jahr dürfte dem letzten klarmachen, dass es, in Abhängigkeit von zufälligen Wetterkonstellationen, jedermann treffen kann. Der Norden, der Westen und der Süden waren schon dran, doch auch der Osten und die Mitte können unerwartet zum nassen "Hotspot" werden. Die Schwere der Überflutungen in Bayern und Baden-Württemberg wird erst nach und nach klar werden, zumal es nach dem verheerenden Wochenende auch am Montag noch Regionen mit heftigen Regenfällen gab. Sicher ist jedoch jetzt schon: Die Südflut bringt das Thema Klimawandel wieder stärker ins Zentrum der politischen Debatten, dorthin, wo es angesichts der aktuellen und künftigen, noch viel größeren Bedrohung hingehört.

