Angezählter Putin

Dieses Wochenende wird nachhallen im System Wladimir Putins, so lange, wie sich der angezählte Kreml-Herrscher an der Macht hält. Ja, es ist richtig: All die, die am Samstag gedacht haben, die von Jewgenij Prigoschin angezettelte Rebellion gegen Russlands Militärführung und gegen den Präsidenten selbst würde Putin mit einem Marsch auf Moskau aus dem Amt fegen, sind Opfer ihres eigenen Zweckoptimismus geworden.

Doch angesichts der russischen Atomwaffenarsenale wäre ein siegreicher Prigoschin ohnehin eine schwere Hypothek gewesen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Eliten um Putin herum nun gut überlegen, ob dieser Präsident noch lange an der Macht bleiben soll. Dann wäre Prigoschins Fake-Aufstand nicht umsonst gewesen.

