Vermeidbare Klagen für mehr Klimaschutz

Die "Frankfurter Rundschau" meldet in ihrer Dienstagsausgabe (27.12.2022):

Die Klimaklage in Schweden ist eine von vielen. (...) Oft wenden sich junge Menschen an die Gerichte, weil sie mit ihren Demonstrationen ihr Ziel nicht erreichen konnten: nämlich, dass sich ihr Land an seine eigenen Gesetze hält. Zum Beispiel daran, was es laut dem Pariser Klimaabkommen eigentlich tun müsste. (...)

So erfolgversprechend diese Methode des Klimaschutzes aus Sicht der Klimabewegung auch ist, so traurig ist es, dass es überhaupt nötig ist, die Regierungen an ihre Gesetze zu erinnern. Am Einfachsten wäre es, die Regierungen nähmen den Klimaschutz ernst. Das würde wertvolle Zeit sparen - ist aber offenbar zu viel verlangt.

