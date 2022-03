Frankfurter Rundschau

Demonstration der Stärke

Frankfurter Rundschau (ots)

Die USA haben mit ihren europäischen Verbündeten in Brüssel nicht nur die bisherige Konfrontationslinie gehalten, sondern die Reihen weiter geschlossen gegen Putins Krieg in der Ukraine. Die Nato will mit weiteren Truppen die Ostflanke stärken und damit auch die Menschen in den mittel- und osteuropäischen Staaten beruhigen. Die will EU Sanktionen verschärfen. Und alle zusammen koordinieren die Unterstützung der Ukraine mit Waffen und allem, was nötig ist, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer die Kämpfe bestehen können. Zugleich sind sie besonnen geblieben und haben den Konflikt nicht unnötig eskaliert und eine Flugverbotszone oder Kampfjets für die Ukraine erneut abgelehnt. Trotz der Demonstration der Stärke gelingt es dem Westen nicht, Wladimir Putins Abnutzungskrieg zu stoppen. Im Gegenteil. Offensichtlich stellen sich die Regierenden des westlichen Bündnisses auf einen langen Konflikt ein, aus dem es derzeit keinen Ausweg zu geben scheint. Das sind keine guten Nachrichten.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell