Gegen Putins Willen

Frankfurter Rundschau (ots) - Leider zeigen Umfragen des unabhängigen Instituts Lewada in Russland, dass Putins Lügen verfangen und mehr Menschen in Russland inzwischen glauben, die Nato und die USA seien schuld an der Situation in der Ukraine - 60 Prozent sind es. Der Anteil wächst. Diese Zahl ist zugleich auch eine Antwort darauf, ob in Russland selbst genügend Widerstand gegen die Kriegspolitik Putins entstehen kann. Die ersten Demonstrationen in den Metropolen lassen ...

mehr