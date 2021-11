Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Schwarz Gruppe übernimmt Cyber-Security-Spezialisten

Neckarsulm (ots)

Die Schwarz Gruppe und das israelische IT-Security-Unternehmen XM Cyber haben sich heute auf ein Rahmenwerk für eine enge Partnerschaft festgelegt. Damit einher geht der Erwerb von Mehrheitsanteilen der Schwarz Gruppe am Cyber-Security-Spezialisten. Mit der Partnerschaft wappnet sich die Schwarz Gruppe für künftige Herausforderungen in der IT-Sicherheit. Für XM Cyber erschließen sich neue Wachstumsmöglichkeiten.

Sicherheit spielt eine wichtige Rolle beim Fortschreiten der Digitalisierung. Durch Cyberattacken wie beispielweise das Einschleusen von Ransomware in die IT-Infrastruktur von Unternehmen können große Schäden entstehen. XM Cyber unterstützt mit innovativen Herangehensweisen beim Schutz vor Cyberangriffen. Das Unternehmen simuliert Angriffspfade in verwundbare Teile des IT-Systems, um diese zu schließen. Für die Schwarz Gruppe ist auch das umfangreiche Know-how in Bezug auf die Absicherung komplexer Hybrid-Cloud-Systeme ein wichtiger Aspekt der Partnerschaft.

"Das XM Cyber-Team mit tiefem technischem Verständnis und Innovationsstärke ergänzt unser Portfolio für IT-Sicherheit optimal", so Christian Müller, Vorstandsvorsitzender der Schwarz IT. "Der Ansatz, aus Angreifer-Sicht Wege ins Unternehmen zu finden und zu schließen, ist ein zukunftsweisender, zusätzlicher Baustein, mit dem wir unsere Kunden, Partner und uns als Unternehmen schützen."

Die Zusammenarbeit mit XM Cyber ergänzt darüber hinaus die Sicherheitskomponenten der digitalen Geschäftsmodelle der Schwarz Gruppe. "Wir erweitern permanent unser digitales Angebot für unsere Kunden, wie beispielsweise unser Lidl Online-Shopping, den Marktplatz kaufland.de oder unsere Treueprogramme Kaufland Card und Lidl Plus. Durch die Lösungen von XM Cyber bieten wir unseren Kunden noch mehr Mechanismen, um das digitale Einkaufs- und Kundenerlebnis ganzheitlich weiterzuentwickeln", erläutert Rolf Schumann, Vorstandsvorsitzender Schwarz Digital.

XM Cyber wird dabei sein komplettes Produktsortiment weiterhin unabhängig und unter seiner derzeitigen Marke und Support-Struktur anbieten. Sein weltweiter Kundenstamm wird auch künftig mit dem gewohnt hervorragenden Service unterstützt.

Für XM Cyber bietet die Partnerschaft großes Potenzial, ihr Geschäftsmodell weiter vorwärtszubringen. "Wir freuen uns sehr, Teil der Schwarz Gruppe zu werden", so Noam Erez, Mitgründer und CEO von XM Cyber. "Mit der internationalen Marktkraft des größten europäischen Handelsunternehmens im Rücken können wir Innovationen schneller vorantreiben, stark wachsen und unsere Position im globalen Cyber-Security-Markt weiter ausbauen."

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.gruppe.schwarz/presse.

Weitere Informationen zu XM Cyber finden Sie unter www.xmcyber.com/about.

Original-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell