Drei Mal Top-Ergebnisse für Lidl-Eigenmarken in aktueller Ökotest

Mineralwasser, Speisesalz und Nagellack-Entferner überzeugen mit Qualität und Preis

Neckarsulm (ots)

In der Juli-Ausgabe der Ökotest punktet Lidl mit gleich drei Eigenmarkenartikeln. Beim Test von 50 Mineralwässer stellt Lidl wieder einmal seine Kernkompetenzen Qualität und Preis unter Beweis. Nachdem bereits im letzten Jahr die Eigenmarken-Wässer "Medium" und "Still" Top-Noten erhalten haben, schneidet nun das "Saskia Classic 1,5-Liter" aus der Quelle Wörth am Rhein mit "gut" ab und punktet mit gerade einmal 13 Cent pro Liter. Ebenfalls zu den Preiskrachern gehört mit 19 Cent pro 100 Gramm das Lidl-Speisesalz "Chante Sel Jodsalz fein + Fluorid", das ebenfalls mit "gut" bewertet wird. Der "Cien Nagellack Entferner Acetonfrei" bekommt die Note "sehr gut".

