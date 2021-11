Frankfurter Rundschau

Nachdenken und streiten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Mitrednerinnen haben am 9. November gezeigt, dass man durchaus über Revolution und Hitlerputsch, Pogromnacht und Mauerfall sprechen kann, wenn man damit den langen und von furchtbaren Rückfällen unterbrochenen Kampf um die Demokratie in Deutschland beschreibt, deren Sieg betont und zugleich darauf hinweist, wie zerbrechlich Erreichtes sein kann. Über all das sollte man nicht nur rückblickend nachdenken, man sollte auch darüber streiten, wie die Demokratie weiterentwickelt werden kann und muss in Zeiten von grassierendem Rechtspopulismus und Pandemie, Globalisierung und Klimaschutz. Schweigen sollte man auch nicht über die Herausforderung der Digitalisierung. Diskutieren sollte man auch, ob dafür ein aufgeklärter Patriotismus nötig ist, wie Steinmeier es anregt. Oder ob nicht mehr Mitbestimmung, mehr Gerechtigkeit und mehr Teilhabe zielführender wären.

