Halle ist überall: Die neue Bundesregierung muss die demokratische Zivilgesellschaft in ihrem Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus stärken.

Frankfurter Rundschau, 09.10.2021 (ots)

Ein zentrales Thema spielte im Wahlkampf keine Rolle. Es kommt nur vor, sobald ein furchtbarer Terroranschlag die Republik erschüttert: der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. (...) Vor zwei Jahren, am 9. Oktober 2019, versuchte ein Täter in die Synagoge von Halle einzudringen und die dort versammelten 52 Menschen zu töten. (...) Fast wirkt das Ausmaß der Empörung im Fall Ofarim, als hätten viele nichts mitbekommen von der Alltäglichkeit dieser Bedrohung. (...) Die neue Bundesregierung muss die demokratische Zivilgesellschaft in ihrem Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus stärken. Präventionsstellen und Opferberatung müssen arbeiten können ohne Misstrauensklauseln, wie sie von den Unionsparteien immer wieder durchgesetzt worden waren. Klare Signale sind notwendig. Eine Ampelkoalition bietet dafür die Chance.

