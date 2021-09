Frankfurter Rundschau

Bidens entscheidende Wochen

Der Ansehensverlust, den US-Präsident Joe Biden in den vergangenen acht Monaten erlitten hat, ist alarmierend. Als Elder Statesman mit Erfahrung und Empathie war der 78-Jährige ins Weiße Haus gewählt worden. Nun sind laut einer Umfrage nur noch 43 Prozent der Amerikaner:innen mit seiner Arbeit zufrieden. So schlecht stand außer Donald Trump zu diesem Zeitpunkt kein Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Viele ätzen, auch inhaltlich stecke viel Trump in Biden. Das ist abwegig und verharmlost den Protofaschismus des Ex-Präsidenten. Doch mit dem chaotischen Afghanistan-Abzug, der Brüskierung des Verbündeten Frankreichs beim U-Boot-Deal und der inhumanen Abschiebepraxis an der Grenze hat Biden Sympathien verspielt. Alles kommt nun darauf an, dass er ein positives Projekt umsetzen kann. Sein milliardenschwere Infrastruktur- und Sozialpaket hätte das Zeug dazu. Doch die Republikaner blockieren, und bislang sind sich auch die Demokraten nicht einig. Vor Biden liegen Schicksalswochen.

