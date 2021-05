Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Israel-Palästina

Frankfurt am Main (ots)

Die Frankfurter Rundschau kommentiert in ihrer Freitagausgabe die Eskalation in Nahost:

Der wie ein Wildfeuer entflammte Hass hat viele Ursachen. Die israelische Gesetzeslage, die, wie in Scheich Dscharrah der eigenen Bevölkerung Vorrechte gegenüber der palästinensischen in Jerusalem einräumt, ist nur eine. Die daraufhin ausgebrochenen Unruhen an Jerusalems heiligen Stätten sind eine andere. Israels polizeiliches Vorgehen, dort Blendgranaten in die Al Aksa-Moschee zu schleudern, brachte Moslems weit über Israels Grenzen auf. Eine Steilvorlage für die Hamas, sich als Speerspitze zur Verteidigung der Al Aksa, dritthöchstes Heiligtum im Islam, zu gebärden und die Israelis militärisch mit Raketen auf Jerusalem herauszufordern. Seitdem spult sich ein Dominoeffekt ab, der in einen Gaza-Krieg gemündet ist. Und keiner weiß, wie dieser nationalreligiös aufgeheizte Brand noch zu löschen ist.

