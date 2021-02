Frankfurter Rundschau

Mithalten und mitgestalten

Die Biden-Administration legt ein hohes Tempo vor, damit Probleme gelöst und nicht wie unter Donald Trump verschlimmert werden. So hat US-Präsident Biden die USA wieder ins Klimaabkommen geführt, die Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran vorbereitet und beim G7-Gipfel angekündigt, ärmere Länder bei Corona-Impfungen unterstützen zu wollen. Das hilft auch dabei, die transatlantischen Beziehungen zu verbessern. Dabei kann er beim Atomabkommen mit dem Iran innenpolitisch nicht punkten. Teheran ist durch die Attacken von Donald Trump in den Augen von US-Amerikanerinnen und -Amerikanern ein Schurkenstaat. Außenpolitisch sieht das anders aus. Schließlich haben sich vor allem EU-Staaten dafür eingesetzt, das Atomabkommen zu erhalten.Doch Biden verteilt keine Geschenke. Er will die Europäer an seine Seite bringen, um China besser unter Druck setzen zu können, damit es Handelsregeln und Menschenrechte achtet. Die Europäer sollten sich nicht nur über Washingtons Wende freuen, sondern sollten das Tempo mithalten und die Themen mitgestalten.

