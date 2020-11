Frankfurter Rundschau

Pressestimme Frankfurter Rundschau zur Wahl in den USA

Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Wahlsieg von Joe Biden:

Es wäre geradezu ein Vergehen an der Zukunft, das Befreiende zu ignorieren, das in der Wende dieses Wochenendes liegt. Dennoch wäre es ein Irrtum zu glauben, dass die Freude an der Demokratie und der Vielfalt mit Bidens Wahlsieg die Hegemonie bereits errungen habe.

Joe Biden wird ebenso scheitern wie liberale Kräfte bei uns, wenn sie den Verdacht nicht auszuräumen verstehen, dass ihre freiheitlichen Ideale ein Hobby für Privilegierte in den Städten seien, an deren Privilegien sie nichts ändern wollten. International bedeutet das, dem Trumpschen Nationalismus einen Internationalismus der Solidarität folgen zu lassen - und nicht etwa eine Rückkehr zu jener Freihandelsideologie, die jeden Schutz sozialer, ökologischer und demokratischer Standards zum Hindernis für den Wohlstand erklärt.

