Frankfurter Rundschau: Gefährliche Planlosigkeit

Der iranische Präsident Hassan Ruhani schloss bilaterale Gespräche mit den USA aus. Das ist eine klare Abfuhr für den stets an einer Selbstinszenierung interessierten US-Präsidenten Donald Trump. Was den vergleichsweise moderaten Mullah vor dem iranischen Parlament zu der Zurückweisung veranlasst hat, kann man von außen kaum ergründen. Offensichtlich will Teheran den Druck auf die Europäer erhöhen, die das von Trump aufgekündigte Atom-Abkommen erhalten möchten. Gerade verhandelt eine iranische Delegation in Paris über ein Rettungspaket, das dem unter US-Sanktionen ächzenden Land wieder Zugang zu harter Währung verschaffen würde. Unstrittig ist: Die Eskalation in dem Atomstreit ist brandgefährlich. Und Trump hat keinen Plan: Mal kokettiert er mit seiner Gesprächsbereitschaft, mal lästert er herablassend, mal droht er wild, ohne in einen Krieg verwickelt werden zu wollen. Das macht es den Radikalen in Teheran leicht, jede mögliche Entspannung zu torpedieren.

