Gefährliches Schnarchen: BKK Pfalz setzt auf innovative Schlafapnoe-Früherkennung

Ludwigshafen

Etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet an Schlafapnoe. Dabei kommt es im Schlaf unbemerkt zu Atemaussetzern von bis zu einer Minute. Das stört in vielen Fällen nicht nur den erholsamen Schlaf, sondern hat langfristig oft auch schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Mit der Einführung der Snorefox-App als neue Serviceleistung für ihre Versicherten leistet die BKK Pfalz jetzt einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheitsvorsorge.

Was oft nur als harmloses Schnarchen abgetan wird, kann ein erhebliches Risiko bergen: Schlafapnoe ist nicht nur eine sehr häufige, sondern auch eine stark unterschätzte Gesundheitsgefahr - denn in rund 80 Prozent der Fälle bleibt Schlafapnoe unerkannt.

Die regelmäßigen Atemaussetzer im Schlaf setzen den Körper unter enormen Stress und können schwerwiegende Folgen haben. Das Herz-Kreislauf-System wird auf Dauer stark belastet, zudem entwickeln bis zu 70 Prozent der Schlafapnoe-Betroffenen Bluthochdruck. Das Risiko für Herzinfarkte ist viermal, das Risiko für Schlaganfälle doppelt so hoch wie bei gesunden Personen.

Schlafapnoe-Risiko per App ermitteln

Lange Wartezeiten und überfüllte Facharztpraxen erschweren die Diagnose. Bisher fehlten Werkzeuge, um breitangelegte Screenings durchzuführen. Genau hier setzt Snorefox an: Mit der App lässt sich das eigene Schlafapnoe-Risiko ganz einfach und schnell zu Hause ermitteln. Wird ein erhöhtes Risiko festgestellt, hilft die App mit einem integrierten Praxisfinder, eine Schlafmedizinerin oder einen Schlafmediziner in der Nähe zu finden.

"Schlafapnoe wird häufig unterschätzt, doch die gesundheitlichen Folgen sind dramatisch. Wir freuen uns, dass wir unseren Versicherten mit der Snorefox-App eine unkomplizierte und wissenschaftlich fundierte Methode bieten können, ihr Schlafapnoe-Risiko ganz einfach zu Hause zu testen. Ein wichtiger Schritt, der nicht nur den Schlaf verbessern, sondern auch langfristig vor Folgeerkrankungen schützen kann", so Mathias Mülbert, Ressortleiter Versorgung bei der BKK Pfalz.

"Mithilfe patentierter Algorithmen analysiert die App nächtliche Schnarch- und Atemgeräusche. Dabei ist Snorefox zu 85 Prozent so genau wie ein Schlaflabor", erläutert Dr. Christoph Janott, Geschäftsführer und Gründer der Diametos GmbH.

Die Snorefox-App basiert auf zehn Jahren interdisziplinärer Forschung und ist als Medizinprodukt zugelassen. Versicherte der BKK Pfalz ab 18 Jahren können die App ab sofort kostenfrei nutzen.

Weitere Informationen zu Snorefox finden Sie auf: www.bkkpfalz.de/snorefox

Die Snorefox-App ermöglicht es Nutzern, ihr Risiko für Schlafapnoe bequem von zu Hause aus zu analysieren. Der Anbieter der Snorefox-App ist die Diametos GmbH, ein Unternehmen aus Potsdam, das sich auf die Entwicklung von Schnarch-Diagnostik basierend auf künstlicher Intelligenz spezialisiert hat.

Mehr unter: www.snorefox.de/jetztnutzen

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 380 Mitarbeiter betreuen circa 150.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.de

