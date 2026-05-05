Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Mittelstand trifft Start-ups: Neues Format beschleunigt Transformation in Hessen

Offenbach am Main (ots)

Wie können mittelständische Unternehmen digitale und technologische Transformation konkret angehen - ohne ihr Tagesgeschäft zu gefährden? Welche Innovationen bringen echten Mehrwert? Und wie gelingt der Schritt von Problemanalyse hin zu einer zeitnahen umsetzbaren Lösung? Viele Unternehmen im Mittelstand stehen genau vor diesen Fragen. Begrenzte Ressourcen, steigender Wettbewerbsdruck und die Vielzahl an technologischen Möglichkeiten erschweren es, Prioritäten zu setzen und schnelle Lösungen zu entwickeln.

Mit dem Format "Transformation Mittelstand - Die Innovators Challenge" startet in Hessen ein praxisnahes Unterstützungsangebot, das gezielt hier ansetzt. Es begleitet Unternehmen strukturiert von der konkreten Problemdefinition über die Auswahl passender Technologien bis hin zur lösungsorientierten Umsetzung. Die gemeinsame Initiative von TechQuartier, Dreiraum und der WIBank verbindet Innovationskompetenz, unternehmerische Praxis und Finanzierung.

Im Fokus: konkrete Lösungen für reale Herausforderungen im Unternehmen. Teilnehmende Unternehmen starten mit sogenannten TechInfusions - kompakten Impuls- & Workshop-Formaten, in denen sie ihre zentralen Herausforderungen identifizieren und priorisieren. Anschließend wählen sie, wie sie weiterarbeiten möchten:

- Transformation Buddy (Dreiraum): Aufbau von Struktur, Strategie und Roadmap, die Veränderungsvorhaben und Innovationsprojekte strukturiert möglich machen.

- Venture Clienting (TechQuartier): Zusammenarbeit mit Start-ups zur direkten Lösungsfindung für konkrete Probleme

"Der Erfolg von Venture Clienting hängt maßgeblich von einer klar definierten Problemstellung und einem präzise eingegrenzten Lösungsraum ab. Mit unseren TechInfusions schaffen wir die Grundlage, damit mittelständische Unternehmen innovative Lösungen gezielt identifizieren und effektiv einsetzen können", sagt Carina Sauerwein, Innovation-Managerin im TechQuartier.

Niedrigschwelliger Einstieg - gefördert durch die WIBank

Das Format unterstützt hessische mittelständische Unternehmen dabei, in zwei Workshops mit Dreiraum und TechQuartier ihre Innovations- und Transformationsbedarfe zu identifizieren, zu bewerten und praxisnah im Challenge-Format zu formulieren sowie erste Lösungsansätze zu diskutieren. Die WIBank finanziert die Workshops und ermöglicht damit hessischen Unternehmen einen kostenfreien Einstieg in das Programm. "Unser Ziel ist es, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Innovation zu erleichtern. Mit der Innovators Challenge ermöglichen wir mittelständischen Unternehmen in Hessen einen kostenfreien, praxisnahen Einstieg in konkrete Transformations- und Innovationsprojekte", erklärt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.

Neben der fachlichen Unterstützung profitieren die Unternehmen auch vom Austausch mit anderen Mittelständlern sowie vom Zugang zu einem breiten Start-up-Netzwerk.

Das Programm richtet sich gezielt an Unternehmen, die:

konkrete Herausforderungen lösen wollen

Orientierung im Technologiedschungel suchen

ohne großes Risiko erste Schritte gehen möchten

"Uns war wichtig, ein Format zu schaffen, das sich am Alltag von Unternehmen orientiert. Kein klassisches Beratungsprojekt, sondern echte Zusammenarbeit (sog. Co-Creation), damit die Veränderung direkt im Tagesgeschäft gelingt und umgesetzt werden kann", sagt Jonatan Freund, Geschäftsführer Dreiraum.

Die Workshops finden bei Programmpartnern im hessischen Innovationsökosystem statt: 28.05. im Heimathafen in Wiesbaden und11.06. im Dreiraum in Korbach

In den Workshops erhalten Sie: ein klares Bild Ihrer wichtigsten Handlungsfelder, Unterstützung bei der Formulierung von Problem Statements & der Eingrenzung der Lösungsräume, Praxisbeispiele und Einblick in die Arbeitsweise von Start-ups sowie eine Entscheidungsgrundlage zur Zusammenarbeit mit Start-ups oder für das saubere Set-up der Transformation.

Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.

Zum Kennenlernen des Programms bietet das Team darüber hinaus Webinare am 13.05. und am 09.06. an. Hier kann man sich unverbindlich anmelden: https://techquartier.typeform.com/webinare

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