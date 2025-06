ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/25

Mainz (ots)

Woche 26/25 Sa., 21.6. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Samstagskrimi Wilsberg - Überwachen und belohnen 21.45 heute journal (VPS 22.45) 22.00 Ein starkes Team - Verdammt lang her (Text und weitere Angaben s. Sa., 19.7.2025, 21.45 Uhr) 23.30 Filmnacht im ZDF (VPS 23.00) Once Upon a Time in ... Hollywood 2.00 heute-show spezial (VPS 1.30) 2.30 Fall (VPS 2.00) 4.10- Angriff aus der Tiefe (VPS 3.40) 5.30 ("Länderspiegel" entfällt. "Der Staatsanwalt: Ein zweites Leben" verschiebt sich auf Sa., 2.8.2025, 21.45 Uhr.) Mi., 25.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Die Zeitenwende-Deals Wohin sind die 100 Milliarden? Film von Christian Schweppe, Ciara Cesaro-Tadic und Tim Gorbauch Kamera: Leonard Bendix, Felix Korfmann, Norman Kriese Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.) Woche 27/25 Sa., 28.6. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Samstagskrimi Ostfriesenfeuer 21.45 heute journal (VPS 22.45) ____________________________ zu Sa., 28.6. 22.00 Ein starkes Team - Die letzte Runde (HD/AD/UT) Otto Garber Florian Martens Linett Wachow Stefanie Stappenbeck Reddemann Arnfried Lerche Sebastian Klöckner Matthi Faust Sputnik Jaecki Schwarz Jule Kara Edenberg Felix Brügmann Anton Weil Kai Keyhani Eray von Egilmez Ralf Rosbach Uwe Preuss Hoa Thang Trang Le Hong Hartmut Jenke Robert Gallinowski Anton Jenke Thomas Bestvater Maya Leutheuser Meike Droste Christian Leutheuser Steffen Schroeder Leon Yuri Völsch und andere Schnitt: Matthias Wilfrert Musik: Ludwig Eckmann Kamera: Wolf Siegelmann Buch: Timo Berndt Regie: Ulrich Zrenner (Erstsendung 8.1.2022) Deutschland 2022 23.30 heute Xpress (VPS 0.45) 23.35 Filmnacht im ZDF (VPS 23.00) In der Nacht des 12. 1.20 heute SHOWNAL - Larissa ihr Sommer! (VPS 0.50) 1.50 Mo Hayder: Ritualmord (VPS 1.20) 3.50 Mortal - Mut ist unsterblich (VPS 3.15) 5.20- Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 5.35) 5.45 ("SOKO München" entfällt. "Der Staatsanwalt: Um jeden Preis" verschiebt sich auf Sa., 9.8.2025, 21.45 Uhr.) So., 29.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Ahrflut Menschen, Schicksale, Aufbruch Film von Marion Geiger, Julia Schröter und Leo Spors Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 30/25 Sa., 19.7. Bitte Folgenänderung beachten: 21.45 Der Samstagskrimi (HD/AD/UT) Ein starkes Team - Abgestürzt Otto Garber Florian Martens Linett Wachow Stefanie Stappenbeck Reddemann Arnfried Lerche Sebastian Klöckner Matthi Faust Sputnik Jaecki Schwarz Dr. Gabriele Simkeit Eva Sixt Rolf Christiansen Heikko Deutschmann Anne Niemeyer Klara Deutschmann Stefan Meinhard Arnd Klawitter Karina Kallwitz Taneshia Abt Margaretha Kienzle Katharina Blaschke Simone Friedrich Brigitte Zeh Sophie Jung Stephanie Japp Judith Roth Christin Nichols Carsten Niemeyer Mario Klischies Peter Roth Hendrik Duryn und andere Schnitt: Andrea Schriever Musik: Dirk Leupolz Kamera: Timo Moritz Buch: Leo P. Ard Regie: Kerstin Ahlrichs (Erstsendung 19.3.2022) Deutschland 2022 ("Ein starkes Team - Verdammt lang her" wird auf Sa., 28.6.2025, 22.00 Uhr vorgezogen.)

