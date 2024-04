Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Kreislaufwirtschaft made in Hessen: Innovationskredit 2023 beflügelt Erfolgsgeschichte der MC Services Nordhessen GmbH

Offenbach am Main (ots)

Als wichtige Wirtschaftsnation strebt Deutschland eine führende Rolle bei der Kreislaufwirtschaft an. Sie basiert auf dem Prinzip, dass Ressourcen kontinuierlich wiederverwendet und recycelt werden. Dadurch werden Abfallmengen sowie der Verbrauch natürlicher Ressourcen reduziert, die Umweltbelastung verringert und die Abhängigkeit von endlichen Rohstoffen gemindert. Zudem können durch die Kreislaufwirtschaft neue Geschäftsmodelle entstehen, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch rentabel sind. Sie steigert die Wettbewerbsfähigkeit, regt Innovationen an und schafft Arbeitsplätze. Kreislaufwirtschaft bietet eine Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und der Umweltverschmutzung - Daher gewinnt sie auch immer mehr an Bedeutung.

500 Tonnen C02-Einsparung und sieben neue Arbeitsplätze

Auch in Hessen wird sich vielenorts für die Wiederverwendung von Rohstoffen eingesetzt. So z.B. in Kassel bei MC Services Nordhessen GmbH (MCSN). Seit über 10 Jahren ist das Unternehmen spezialisiert auf innovatives Kunststoffrecycling. Zum einen werden hier durch komplexe Aufbereitungstechniken Kunststoffe und Kunststoffgemische verarbeitet und aufbereitet, zum anderen durch modernste Trenntechnik Rohstoffe bewahrt und für die Kreislaufwirtschaft nutzbar gemacht. Dabei hat MCSN ein innovatives Anlagenkonzept entwickelt, das es ermöglicht, aus Abfällen entsorgter Aluminiumfenster- und Fassadenelemente sortenreines und hochwertiges Polyamid herzustellen. Außerdem werden im Prozess reines Aluminium, sonstige Metalle und PVC als separate Nebenprodukte gewonnen. Dieses Verfahren ist einzigartig und macht MCSN zu einem Vorreiter in der Branche. Die erwarteten CO2-Einsparungen werden auf ca. 512.446 kg pro Jahr geschätzt. Mit den Investitionen wird zugleich die Mitarbeiterzahl von derzeit 38 auf 45 Mitarbeiter erhöht.

Um die nötigen Anlagen für das neue Verfahren anzuschaffen, wurde das nordhessische Unternehmen von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen mit dem Innovationskredit 2023 in Höhe von 1,3 Mio. Euro unterstützt. Der Innovationskredit 2023 unterstützt innovative und schnell wachsende Unternehmen und entlastet außerdem die durchleitende Hausbank zu 70 Prozent vom Ausfallrisiko. Der Innovationskredit ist auch mit anderen Förderungen kombinierbar - wie etwa PIUS Invest, einem Programm, das Investitionen in Umweltschutz und Ressourceneffizienz unterstützt.

Förderungen wie diese ermöglichen es Unternehmen, ihre Potenziale auszuschöpfen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Gleichzeitig werden damit die nachhaltige Transformation der Wirtschaft vorangetrieben und so letztlich auch die Zukunftsfähigkeit Hessens gesichert.

Original-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuell