Innovative Mobilitätsprodukte: mein-dienstrad.de wird Teil der Green Mobility Holding

München (ots)

Durch die Integration von mein-dienstrad.de in die Green Mobility Holding gestaltet nun neben Company Bike ein weiterer führender Anbieter in Deutschland ein innovatives Produktangebot für das (E-)Bike-Leasing und die Mobilität der Zukunft. Das Ganze erfolgt unter dem Dach der Münchener DPE Gruppe.

Peter Schwarzenbauer, langjähriges Vorstandsmitglied führender Mobilitätskonzerne und Beiratsvorsitzender der Green Mobility Holding, unterstreicht die Wachstumsaussichten der zukünftigen Partnerschaft: "Ich bin mir sicher, dass es in fünf Jahren kein Unternehmen mehr gibt, das nicht Leasing E-Bikes anbietet. Das Thema wird einen entscheidenden Beitrag im Kampf um Talente leisten."

Als Gründer von mein-dienstrad.de wird Ronald Bankowsky zukünftig die Entwicklung der Green Mobility Holding eng begleiten. "Ich habe 10 Jahre lang das Dienstrad-Segment in Deutschland vorangetrieben und werde auch in der neuen Partnerschaft eine gelingende Verkehrswende in Deutschland und Europa anstreben". Der langjährige Geschäftsführer Marcel Nothnagel wird gemeinsam mit seinem Team in Oldenburg das weitere Wachstum von mein-dienstrad.de gestalten.

Über DPE:

Die DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft und zählt zu den größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Sie fokussiert sich dabei auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig sind, die eine langfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen. DPE wurde 2007 gegründet und hat sich seitdem an 32 Unternehmen beteiligt, die über 100 Folgeinvestitionen getätigt haben und heute 10.540 Mitarbeiter beschäftigen. DPE verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 2,2 Mrd. Euro.

