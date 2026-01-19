KEBA Group AG

KEBA launcht Wallbox KeContact P40 mit Typ-2-Buchse

Bild-Infos

Download

Linz (ots)

KEBA, ein führender Hersteller von AC- und DC-Ladelösungen, erweitert sein Portfolio im Bereich AC-Laden: Die KeContact P40 ist ab sofort auch in einer Variante mit Typ-2-Buchse erhältlich. Damit ergänzt KEBA die bewährte Wallbox um eine Ausführung, die speziell auf die Anforderungen im halböffentlichen und öffentlichen Bereich zugeschnitten ist – etwa an Unternehmensstandorten, in Parkhäusern oder an Ladepunkten mit wechselnden Nutzergruppen.

Die Wallbox KeContact P40 wurde von KEBA 2024 zunächst für den Heimbereich eingeführt und hat sich seither zigtausendfach im Praxiseinsatz als zuverlässige und robuste AC-Ladelösung bewährt. Mit der neuen Buchsen-Variante wird das erprobte Konzept nun konsequent weiterentwickelt und für den professionellen Einsatz skaliert. Die Wallbox ist ab Werk CE-konform und auch MID- sowie MessEV-zertifiziert erhältlich und erfüllt damit aktuelle sowie zukünftige Anforderungen an eine rechtskonforme Abrechnung.

Ein zentrales Merkmal der neuen Variante ist anstelle eines fest integrierten Ladekabels die Typ-2-Buchse. Nutzer bringen ihr eigenes Kabel mit, wodurch der Ladepunkt robuster ist und gezielt vor Beschädigung oder Vandalismus geschützt wird – ein klarer Vorteil für öffentlich zugängliche und stark frequentierte Standorte.

Im Mittelpunkt steht ein modulares Systemkonzept, das gezielt auf Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit ausgelegt ist. Der integrierte FI-Schutzschalter reduziert den Bedarf an externer Zusatzhardware und senkt sowohl Installations- als auch laufende Betriebskosten deutlich. In Kombination mit der feldtauglichen modularen Bauweise, die Wartung und Reparatur direkt vor Ort ermöglicht, ergeben sich niedrige Total Cost of Ownership – ein entscheidender Vorteil für Projekte mit vielen Ladepunkten und hoher Nutzungsfrequenz.

Als geeichte AC-Ladelösung mit automatischer Phasenumschaltung unterstützt die KeContact P40 zudem effizientes PV-Überschussladen und lässt sich flexibel in bestehende Energiekonzepte integrieren. Über die KEBA eMobility App und das Portal können Ladepunkte einfach konfiguriert, überwacht und verwaltet werden – ohne spezielles technisches Vorwissen. So bleibt der Betrieb auch bei wachsenden Installationen überschaubar.

„Mit der KeContact P40 mit Typ-2-Buchse erweitern wir ein bereits vielfach bewährtes Produkt gezielt für den professionellen Einsatz. Dass die KeContact P40 erst kürzlich vom ADAC als Testsieger für Dienstwagen-Wallboxen ausgezeichnet wurde, bestätigt unseren Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und Praxistauglichkeit. Betreiber profitieren von einem modularen Aufbau, niedrigen Betriebskosten und einer Ladelösung, die heute zuverlässig funktioniert und gleichzeitig auf zukünftige Anforderungen vorbereitet ist,“ sagt Stefan Richter, CEO KEBA Energy Automation.

Auch in puncto Zukunftsfähigkeit ist die KeContact P40 konsequent ausgelegt. Regelmäßige Software-Updates stellen sicher, dass neue Funktionen und Optimierungen zeitnah verfügbar sind. Dank vorbereiteter Unterstützung für ISO 15118 und ihrer BiDi-Hardware-Readiness ist die Wallbox bereits heute auf zukünftige Anwendungen vorbereitet und kann perspektivisch per Update um Vehicle-to-Grid-Funktionen (V2G) erweitert werden. So eröffnet sich langfristig die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge als flexible Energiespeicher in das Energiesystem einzubinden und Lastspitzen gezielt auszugleichen.

Für den professionellen Einsatz ist die KeContact P40 auf eine nahtlose Systemintegration ausgelegt. Die Unterstützung des offenen Kommunikationsstandards OCPP ermöglicht die Anbindung an eine Vielzahl von Backend- und Ladenetzwerksystemen und schafft maximale Flexibilität bei der Überwachung, Steuerung und Optimierung der Ladeinfrastruktur.

Darüber hinaus bietet KEBA die Wallbox in hohem Maß kundenspezifisch konfigurierbar an. Von einfachen Design- und Cover-Anpassungen über vorkonfigurierte Geräte bis hin zu umfassenden Customising-Paketen kann die Ladestation gezielt an bestehende Betreiberprozesse, CI-Vorgaben und technische Rahmenbedingungen angepasst werden. Das reduziert Integrationsaufwand, beschleunigt Rollouts und erleichtert den konsistenten Betrieb großer Ladeinfrastrukturen.

Gefertigt in Österreich, CO₂-optimiert und auf Langlebigkeit ausgelegt, steht die KeContact P40 mit Typ-2-Buchse für nachhaltige, skalierbare Ladeinfrastruktur, die sich an reale Betreiberanforderungen anpasst über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.

Mehr unter: www.keba.com

Original-Content von: KEBA Group AG, übermittelt durch news aktuell