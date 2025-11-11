KEBA Group AG

KEBA und EO Charging starten strategische Partnerschaft zur Flottenelektrifizierung in Europa

KEBA, ein führender Hersteller von AC- und DC-Ladelösungen, und EO Charging, ein globaler Pionier für Ladeinfrastruktur haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben, um europaweit großflächige Ladeinfrastruktur für Logistik- und Transportflotten bereitzustellen.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen in den kommenden Monaten Tausende AC- und DC-Ladestationen installieren. Erste Inbetriebnahmen laufen bereits in Schweden, Italien, Benelux und Großbritannien. Die Einführung wird zudem auf Frankreich, die DACH-Region sowie die nordischen Länder ausgeweitet.

Versorgung der größten Flotten Europas

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Unterstützung großer Flottenbetreiber wie DHL, Tesco, UPS und Amazon versteht EO Charging, welche entscheidende Rolle eine verlässliche und effiziente Ladeinfrastruktur für den erfolgreichen Umstieg auf Elektromobilität spielt. Durch seine innovative Plattform Charge Assurance garantiert EO seinen Kunden eine Betriebszeit von 99 %. Die Partnerschaft mit KEBA vereint EOs fortschrittliche Software-, Installations- und Servicemodelle mit der bewährten Hardware und zukunftsorientierten Technologie von KEBA. „EO verfolgt die Mission, die Elektrifizierung europäischer Flotten zu beschleunigen – nicht nur, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern auch, um den Geschäftserfolg zu steigern. Unsere Partnerschaft mit KEBA kombiniert erstklassige Hardware für AC- und DC-Ladestationen mit der integrierten Software und den Services von EO. So entstehen nahtlose, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen. Für Flottenbetreiber bedeutet das mehr als nur Infrastruktur – es garantiert Geschäftskontinuität, mit Fahrzeugen, die Tag für Tag zuverlässig geladen und einsatzbereit sind. Gemeinsam setzen EO und KEBA neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und operativer Exzellenz und schaffen das Ladeökosystem, das Europas Flotten antreibt“, so Mohomoud Ismail, Fleet Director Europe, EO Charging.

Von Pkw bis zu schweren Nutzfahrzeugen

Die Partnerschaft umfasst KEBAs AC-Ladegeräte sowie DC-Ladesysteme für halb-öffentliche Bereiche auf Basis der KeContact DCL10. Diese DC-Ladestation verfügt über einen besonders schlanken Dispenser, der ideal für Lkw- und Busdepots geeignet ist, und wird durch die externe Leistungseinheit KeContact DCU10 ergänzt. Alle Produkte erhalten ein individuelles EO-Branding und sind für eine schnelle, kostengünstige Installation vorkonfiguriert. Zudem ermöglicht KEBAs offenes Servicezugangskonzept, dass EOs Servicepartner die Stationen flexibel installieren, betreiben und warten können.

Made in Austria, gebaut für Zuverlässigkeit

KEBA steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Die in Österreich gefertigten Ladegeräte decken mit AC- und DC-Lösungen alle Anwendungsbereiche ab – vom Pkw bis zum schweren Nutzfahrzeug. Als Pionier für Ladeinfrastruktur in der E-Mobilität seit 2009 gehört KEBA heute zu den erfahrensten Anbietern am Markt. „Für KEBA ist diese Partnerschaft weit mehr als eine Zusammenarbeit – sie ist ein gemeinsames Bekenntnis, Europas Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen“, sagt Darren Gardener, Country Manager UK bei KEBA Energy Automation. „Gemeinsam mit EO Charging bündeln wir unsere Stärken, um zukunftssichere Ladeökosysteme zu schaffen und die Flottenbetreiber dabei zu unterstützen, mit Vertrauen den Schritt in eine saubere und intelligente Mobilitätszukunft zu gehen.“

Eine gemeinsame Vision für die Flottenelektrifizierung

„KEBA und EO Charging verfolgen dasselbe Ziel: Logistik- und Transportunternehmen den großflächigen Umstieg auf elektrische Flotten zu ermöglichen“, erklärt Stefan Richter, CEO KEBA Energy Automation. „Unsere Hardware setzt Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Integrationsfähigkeit, während EO die Software und Services bereitstellt, die eine garantierte Betriebszeit sicherstellen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft nachhaltiger Flottenladung in Europa.“ www.keba.com/emobility

