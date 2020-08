PAYBACK GmbH

Amplifon und PAYBACK verlängern erfolgreiche Partnerschaft

Der weltweit führende Hörgeräte-Spezialist Amplifon und PAYBACK verlängern ihre seit 2011 bestehende Partnerschaft. Bei Amplifon können Kunden ihre modernen Hörlösungen oder ihren individuellen Gehörschutz anpassen lassen und dabei Punkte sammeln. Die diskreten und professionell eingestellten Hörsysteme sorgen somit für besseres Hören und für Punkte auf dem PAYBACK Konto. "Wir freuen uns sehr über den langfristigen Ausbau der Kooperation mit Deutschlands führendem Bonusprogramm, um auch weiterhin unseren Kundinnen und Kunden ein attraktives Verkaufserlebnis bieten zu können", so Matthias Rolinski, Geschäftsführer der Amplifon Deutschland GmbH.

Amplifon setze weiterhin auf diese erfolgreiche Partnerschaft, weil Kunden dadurch nicht nur mehr Lebensqualität durch ein individuell angepasstes Hörsystem, sondern mit PAYBACK auch die richtigen Angebote über den richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt erhalten. "Amplifon, der Weltmarktführer im Hörgerätevertrieb, ist ein kompetenter Partner im Bereich Gesundheit und komplettiert unser Portfolio", so Florian Wolfframm, Geschäftsleitung Retail Sales und Marketing bei PAYBACK. "Die Entscheidung von Amplifon, unsere Partnerschaft langfristig weiter auszubauen, zeugt vom Vertrauen in unser Programm. Ziel ist es, den Mehrwert für die Kunden und für Amplifon als Partner weiter zu steigern", so Wolfframm.

Mehr als 31 Millionen aktive Kunden in Deutschland nutzen das Bonusprogramm PAYBACK, zu dem sich mittlerweile 680 Partner zusammengeschlossen haben. Die PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen und wird von über 10 Mio. Nutzern verwendet.

Über Amplifon:

Amplifon, der weltweite Marktführer im Vertrieb für Hörakustik, ermöglicht es Menschen die verschiedensten Emotionen des Hörens neu zu entdecken. Die rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streben weltweit jeden Tag danach, die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zu verstehen als auch exklusive, innovative sowie besonders personalisierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Und das alles, um sicherzustellen, dass die Kundinnen und Kunden die für sich beste Lösung und ein herausragendes Hörerlebnis erhalten. Die Amplifon Gruppe agiert mit einem Netzwerk aus über 11.000 Fachgeschäften in 28 Ländern auf fünf Kontinenten.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 10 Mio. Nutzern verwendet und zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

