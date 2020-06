PAYBACK GmbH

PAYBACK darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen: Bei der virtuellen Preisverleihung der "Loyalty Magazine Awards" in London ging PAYBACK GO als Sieger in der Kategorie "Best Loyalty Industry Innovation" hervor. Der neueste Service in der beliebten PAYBACK App setzte sich damit gegen eingereichte Innovationen der Mitbewerber wie Master Card oder SKY Deutschland durch. In der Kategorie werden speziell Technologien ausgezeichnet, die in 2019 gelauncht wurden, die Wettbewerbsfähigkeit der Marke deutlich gesteigert haben und als führend in der Branche angesehen werden. Die Jury lobte insbesondere die "enorm innovative Leistung, Kunden mit PAYBACK GO und Location Based Services personalisierte und dadurch relevante Angebote zukommen zu lassen".

"Wir freuen uns sehr über diese weitere Wertschätzung der PAYBACK App und des neuen Services PAYBACK GO. Er ermöglicht es Kunden vor Ort, beim jeweiligen Partner mit unserer App einzuchecken. Dadurch passt sich die PAYBACK App automatisch inhaltlich und farblich an den jeweiligen Partner an und zeigt die spezifischen Angebote und Coupons an. Kunden finden Orientierung und noch mehr Möglichkeiten zum Punktesammeln und Sparen. Unsere Partner wiederum können zusätzliche Coupons, Angebote und Services integrieren und dem Nutzer das richtige Angebot zur richtigen Zeit am richtigen Ort unterbreiten", so Mark Engelfried, der das PAYBACK GO Team verantwortet.

PAYBACK GO funktioniert deutschlandweit bei Partnern wie Aral, Alnatura, dm-drogerie markt, Fressnapf, Real, REWE und PENNY. Voraussetzung für die Nutzung des Location Based Services ist die Aktivierung der Standortfreigabe in der PAYBACK App. PAYBACK GO macht die PAYBACK App aktuell zu einem noch beliebteren Einkaufsbegleiter. Die App vereint u.a. das mobile Punktesammeln, Couponaktivieren und Bezahlen und wird bereits von mehr als 10 Millionen Kunden in Deutschland aktiv genutzt. Sie zählt mit Amazon und eBay zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Couponaktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von über 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

