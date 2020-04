Kontaktlos und sicher bezahlen: Mobile Payment mit PAYBACK PAY wird mit doppelten Punkten belohnt

PAYBACK GmbH

In den kommenden zwei Monaten werden Kunden, die die mobile Zahlungsfunktion PAYBACK PAY nutzen, doppelt belohnt: Als Dank für das rücksichtsvolle Verhalten an der Kasse gibt es die doppelten Basispunkte auf den gesamten Einkauf noch bis zum 31. Mai 2020. Dazu müssen Nutzer ganz einfach vorab den PAY Coupon in ihrer PAYBACK App aktivieren. PAYBACK PAY gilt als die beliebteste und erfolgreichste mobile Zahlungsfunktion in Deutschland und funktioniert bei allen großen PAYBACK Partnern.

"PAYBACK PAY Kunden profitieren nicht nur von Extra-Punkten, sondern auch vom deutlich schnelleren und komfortableren Kassenprozess. Zudem ist es eine sichere und hygienische Bezahlmethode", so die PAY Verantwortliche Carolin Thomass. Die mobile Payment-Funktion ist Teil der erfolgreichen PAYBACK App, die alle Services des Programms bündelt: Mit der App können Kunden Punkte sammeln, Coupons aktivieren, mobil shoppen und auch mobil bezahlen. Aktuell nutzen bereits 10 Millionen Kunden die App aktiv, sie zählt zu den drei beliebtesten Shopping-Apps in Deutschland.

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird bereits von 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

