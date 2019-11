Quadriga Communication GmbH

Hans. A. Bernecker-Verlag: Markus Horntrich neues Redaktionsmitglied der Actien-Börse

Düsseldorf (ots)

Der erfahrene Finanzjournalist Markus Horntrich ist neues Redaktionsmitglied bei der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH. Er wird für den Düsseldorfer Verlag die Redaktion der Actien-Börse und AB-Daily bereichern und verstärken.

Mit Markus Horntrich gewinnt der Bernecker-Verlag einen erfahrenen Journalisten und Experten, der auf 30 Jahre Börsenerfahrung zurückblicken kann. Horntrich war zuvor 19 Jahre lang Redaktionsmitglied des Börsenmagazins DER AKTIONÄR, das er von 2012 bis 2019 als Chefredakteur sehr erfolgreich führte. Zudem ist Horntrich Autor des Börsenbuches "Crashkurs Charttechnik".

"Das Verlagsgeschäft steht vor einem immensen Wandel. Gleichwohl können wir im Print-Bereich und vor allem im Digitalgeschäft bisher noch ungenutzte Potenziale ausschöpfen. Ich freue mich, dass wir mit Herrn Horntrich einen im Markt etablierten Börsenexperten gewinnen konnten und ich bin mir sicher, dass er uns sowohl fachlich als auch bei der Weiterentwicklung und Digitalisierung unseres Angebot weiterhelfen wird, um unsere Positionierung als Meinungsbilder und Meinungsführer im deutschen Börsenbriefmarkt weiter auszubauen", so Michael Hüsgen, Geschäftsführer der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH.

"Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen bei dem traditionsreichsten Börsenverlag Deutschlands und auf die Arbeit in der fachlich erstklassigen Börsenredaktion in Düsseldorf", so Markus Horntrich.

Wer nach Möglichkeiten sucht, mit Investitionen an der Börse erfolgreich zu sein, für den ist das Haus Bernecker seit 1960 die Adresse im deutschsprachigen Markt. Die Börsenbriefe aus dem Hause Bernecker zählen zu den erfolgreichsten und anerkanntesten Börsenpublikationen in Deutschland. Viele Tausend engagierte und selbstentscheidende Privatanleger vertrauen jede Woche auf die Seriosität des Hauses und schätzen die gründliche Recherche des erfahrenen Analysten-Teams.

Vom Einsteigerbrief "Die Aktie für Jedermann" über den mehrfach preisgekrönten "Aktionärsbrief" und das Flaggschiff "Die Actien-Börse" bis hin zur spekulativ orientierten "Termin-Börse" ist alles dabei, was der Anleger für erfolgreiches Trading braucht. Seit Januar 2010 ist zudem Bernecker.tv fester Bestandteil des Internet-Auftritts.

Über die Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH

Seit 1960 steht der Name Bernecker für Glaubwürdigkeit und Qualität von Analysen und Meinungen im Börsengeschäft. Der Verlag hat dabei immer eine Vision im Blick: Dass jeder Anleger direkt an den Kapitalmärkten erfolgreich investieren kann - ohne den Umweg über Finanzdienstleister, Banken und Fondsgesellschaften nehmen zu müssen - und so die volle Kontrolle über sein Vermögen zu behalten. Mit unseren Börsenbriefen wie "Die Actien-Börse", "Der Aktionärsbrief" und "Die Termin-Börse" versetzt die erstklassige Börsenredaktion die Abonnenten in die Lage, eigene Entscheidungen auf der Basis solider Analysen und Empfehlungen zu treffen, professionell, pragmatisch und immer mit dem richtigen Gespür für Trends und die konsequente Umsetzung einer Investment-Idee

Pressekontakt:

Gabi Hartenstein

Assistentin der Geschäftsführung

Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH

Büro Düsseldorf

Telefon: 0211.86417 14

Telefax: 0211.86417 32

E-Mail: hartenstein@bernecker.info

Post: Schiessstr. 55, 40549 Düsseldorf

Internet: www.bernecker.info

Original-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell