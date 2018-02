Schwäbische Zeitung: Vernünftig, aber teuer - Kommentar zum Baukindergeld

Ravensburg (ots) - Die neue Große Koalition wird eines mit Sicherheit nicht: Sie wird kein Regierungsbündnis der sogenannten Leuchtturmprojekte. Kein Bündnis, in dem die SPD mit einem sozialen Projekt und die Union mit einem Wirtschaftsprojekt so richtig strahlen könnte. Stattdessen werden in jedem Gebiet, bei jedem Thema Kompromisse zäh errungen. Solche Kompromisse sind teuer. Das zeigt sich beispielhaft beim Thema Wohnen und Bauen. Beide Seiten haben ihr Lieblingsprojekt durchgesetzt: Die SPD den sozialen Wohnungsbau und mehr Mieterschutz, die Union das Baukindergeld. Beides ist gut, denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es vernünftig, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Deutschlandweit fehlt es an erschwinglichen Wohnungen, die Lage für Mieter ist in einigen Regionen bereits dramatisch. Junge Familien können sich die Mieten in Städten genauso wenig leisten wie ein eigenes Häuschen. Das Baukindergeld ist deshalb richtig, zumal die Eigenheimquote in Deutschland viel niedriger ist als in anderen Ländern.

Das eigene Haus ist darüber hinaus auch eine gute Altersvorsorge für junge Familien. Aber damit wäre man beim Thema Renten, und auch da existiert bereits ein teurer Kompromiss.

Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion@schwaebische-zeitung.de

Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell