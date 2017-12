Schwäbische Zeitung: Merkels Flüchtlingspolitik als Pferdefuß für die CSU - Kommentar zum CSU-Parteitag

Ravensburg (ots) - Angela Merkel hat der CSU auf deren Parteitag in Nürnberg ihre Unterstützung zugesichert - und dies höchst nachdrücklich. Gegenwärtig dürfte dies mehr als eine Höflichkeitsfloskel sein. Der CSU steht im nächsten Jahr ein harter Landtagswahlkampf bevor. Sie braucht ein starkes Ergebnis, um ihre Ausnahmestellung in Deutschland zu unterstreichen. Dies war immer so. Nur wird dies 2018 so schwer sein wie noch nie zuvor. Hilfe wäre also prinzipiell nicht schlecht.

Wobei Merkel selbstverständlich auch das Gesamtgewicht der Union im Blick hat. Sie braucht eine handlungsfähige CSU. Doch der von ihr angebotene Schulterschluss könnte für die Christsozialen zum Pferdefuß werden. Um dies zu verstehen, ist ein Blick auf das vergangene Bundestagswahlergebnis im Freistaat nötig. Es geht dabei um die AfD. Laut Analysen hätten eigentlich zahlreiche Wähler dieser Partei durchaus die CSU gewählt - wenn dann nicht automatisch ihre Stimme auch an Merkel gegangen wäre.

In diesen Kreisen ist die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin das zentrale Problem. Es wird also fraglich sein, ob die CSU mit allzu viel Merkel in ihrem Wahlkampf diese Wählergruppe zurückgewinnen kann.

