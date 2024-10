LEDA Werk GmbH & Co. KG

Der Zeit voraus: Kaminofen aus hochwertigem Gusseisen lässt sich modular erweitern

Leer (ots)

Ein schlanker, kreisrunder Guss-Korpus ausgestattet mit dezent zurückhaltenden Bedienelementen und einer großen, gewölbten Sichtscheibe für feurige Einblicke: Bei dem Kaminofen GREENA vereint LEDA, einer der führenden deutschen Hersteller modernster Heiztechnik, Minimalismus im Design mit funktionaler Perfektion.

Ein besonderer Werkstoff

Der elegante, mattschwarze Kaminofen ist rundum gelungen, denn der GREENA hat bei einer Höhe von 135 cm lediglich eine kreisförmige Grundfläche von 45 cm im Durchmesser. Bei diesem Gussofen stehen zwei unterschiedliche Oberflächen zur Auswahl - matt und glatt oder mit einem Relief, das an die Rinde eines Baumes erinnert. Feinste Konturen und Muster, die im Ofenbau nur ein ganz besonderer Werkstoff ermöglicht: Gusseisen. LEDA stanzt die Ofenteile nicht aus Blech, sondern gießt die einzelnen Elemente aus flüssigem, rot glühendem Eisen.

Verzögerte Wärmeabgabe

Je nach Wärmebedarf des Wohnraumes können im oberen Segment des Ofens über dem Feuerraum bis zu sechs, jeweils 15 Kilogramm schwere Guss-Speichereinlagen integriert werden. Die massiven Gussringe nehmen die Hitze der Flammen auf und geben die Wärme, nachdem das Feuer erloschen ist, fortwährend an den Wohnraum ab. Bereits drei Elemente sorgen für eine bis zu vier Stunden längere Wärmeabgabe. Das macht das zierliche Gerät zu einem echten Speicherriesen.

Die Zukunft des nachhaltigen Heizens

Das Basismodell ist mit dem Volumenstromregler und einer Muldenfeuerung ausgestattet und kann - auch nachträglich - mit einem Katalysator und einer Verbrennungsluftregelung erweitert werden. Diese Features ermöglichen es, das Gerät an zukünftige gesetzliche Anforderungen oder sich verändernden individuellen Ansprüchen an den Komfort anzupassen. Der Volumenstromregler (VSR) ist ein Luftventil im Feuerraumboden, das direkt beim Aufstellen der Feuerstätte auf den vorhandenen Zug im Schornstein eingestellt wird. Der VSR verhindert, dass die Wärme durch einen zu hohen Zug im Schornstein aus dem Feuerraum gesogen wird. Bei der Muldenfeuerung brennt das Holz in einer muldenförmigen, rostlosen Vertiefung, mit seitlicher Luftzuführung in Höhe der Holzscheite. Dies führt zu einer vollständigen Verbrennung und somit zu einem geringeren Holzverbrauch. Der Katalysator verringert Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff. Die elektronische Heizhilfe zeigt dem Betreiber mittels dezenter LED-Leuchten in den Farben Blau über Grün bis Rot, ob Brennstoffmenge und eingestellte Verbrennungsluft optimal aufeinander abgestimmt sind. Das Konzept mit der Bezeichnung KLIMA PLUS vereint innovative Features, die die Heizenergie optimal nutzen, Emissionen nachhaltig reduzieren und für eine sauberere Umwelt sorgen. Weitere Informationen unter www.leda.de.

Original-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell