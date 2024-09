LEDA Werk GmbH & Co. KG

Countdown für den alten Kachelofen: Bis Ende des Jahres modernisieren

Wer einen älteren Kaminofen, Kachelofen oder Heizkamin besitzt, muss in den kommenden Monaten handeln, damit das Feuer auch noch in den nächsten Jahren Wärme und Gemütlichkeit spendet. Im Sinne der Umwelt sind gemäß Gesetzgebung bis Ende des Jahres alle Feuerstätten mit einer Typprüfung vor dem 22. März 2010 stillzulegen, nachzurüsten oder auszutauschen, wenn sie den verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht entsprechen. Diese Feuerstätten sind technisch veraltet und werden den heutigen Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz nicht mehr gerecht. Vom Tausch profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch der Ofenbesitzer durch einen niedrigeren Brennstoffverbrauch.

Austausch leichtgemacht

Speziell für eine schnelle und hochwertige Modernisierung hat LEDA, einer der führenden deutschen Hersteller anspruchsvoller Heiztechnik, die emissionsarmen Heizeinsätze RUBIN und DIAMANT entwickelt. Aus Gusseisen gefertigt, eignen sich diese besonders für den Dauerbetrieb. Denn Gusseisen ist hitzebeständig und formstabil, wärmeleitend, absolut spannungsfrei und gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Im Optimalfall wird der alte Heizeinsatz aus der Anlage herausgezogen, das neue Herzstück eingeschoben und an das Rauchrohr angeschlossen. Nur in seltenen Fällen führt der geplante Austausch zur kompletten Erneuerung der Gesamtanlage. Ein weiterer Pluspunkt: Sollte sich der Wärmebedarf des Wohnraumes in den vergangenen Jahren zum Beispiel durch neue Fenster oder Dämmung verringert haben, können Heizgaszüge oder Speicherblöcke ergänzt werden. Diese speichern die Kraft des Feuers und geben die Wärme verzögert an den Wohnraum ab.

Klassisches Erscheinungsbild bleibt erhalten

Der RUBIN ist durch das separate Aschefach optisch an klassische Geräte angelehnt, sodass bei der Modernisierung das Gesamtbild erhalten bleibt. In sieben unterschiedlichen Maßen kann er fast alle alten Heizeinsätze ersetzen, da diese mit einheitlichen Abmessungen hergestellt wurden. Mit dem optionalen Bodenrost ist er besonders flexibel bei der Brennstoffwahl. Die elegante Frontpartie aus Guss mit der doppelverglasten Sichtscheibe, die wahlweise links oder rechts angeschlagen werden kann, lässt sich mit Kachelöfen aller Bauarten kombinieren. Aufgrund drei unterschiedlicher Frontmaße, je zwei Breiten- und Tiefenmaßen sowie vier Leistungsstufen von 7 bis 11 kW kann er fast jeden vorhandenen Einsatz ersetzen.

Neue Perspektiven: Extra viel Sicht auf die Flammen

Der DIAMANT zeichnet sich durch ein gradliniges, elegantes Design aus. Besonders hervorzuheben ist die moderne, großzügige Sichtscheibe, die für einen freien Blick auf die Flammen sorgt. Dieser Heizeinsatz ist die optimale Wahl, wenn nicht nur die Technik, sondern auch modernes Design gewünscht ist. Durch die unterschiedlichen Maße und Leistungsstufen ersetzt auch dieser fast alle alten Heizeinsätze und passt sich an die unterschiedlichsten Einrichtungsstile an. Weitere Informationen zur Modernisierung unter www.leda.de

