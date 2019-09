MSD Tiergesundheit

Gefährliche Folgen des wärmeren Klimas für Haustiere: Zecken bleiben laut Forschern inzwischen ganzjährig aktiv

Haar bei München

Hitze, Trockenheit und Sonne satt: Gleich mehrere Hitzerekorde wurden dieses Jahr in Deutschland geknackt. Laut Deutschem Wetterdienst war der Juni der wärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Zwar ist der Sommer mit dem Herbstanfang am 23. September offiziell vorbei. Doch die Zeckensaison ist es noch lange nicht, wie Wissenschaftler des Instituts für Parasitologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) nun warnen. Denn durch das hierzulande immer mildere Klima bleiben die Parasiten ganzjährig aktiv - und das überall in Deutschland.

"Der Holzbock, die häufigste Zecke in Deutschland, wird aktiv, sobald die Lufttemperatur 7-10°C beträgt", erläutert Prof. Dr. Christina Strube, Leiterin des Instituts für Parasitologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. "Zum Beispiel unter Laub, können Zecken gut und gerne auch lange Frostperioden überleben", so die renommierte Fachtierärztin.

Entsprechend wichtig ist, dass Hunde- und Katzenbesitzer sich selbst und auch ihre vierbeinigen Lieblinge ganzjährig vor Infektionen durch Zeckenstiche schützen, so Dr. Strube.

Zahl der Infektionen durch Zecken auf Rekordhoch

"Zecken übertragen eine Vielzahl an Erregern", weiß Dr. Strube. Buntzecken, auch Auwaldzecken genannt, können die Erreger der Babesiose (im Volksmund auch Hundemalaria genannt) übertragen. Der Holzbock kann Borreliose, Anaplasmose und Frühsommer- Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Vergangenes Jahr ist die Zahl der Infektionen mit FSME beim Menschen auf ein Rekordhoch gestiegen.

Auch tropische Zecken verbreiten sich in Deutschland

Das immer mildere Klima begünstigt nicht nur die Ausbreitung von heimischen Zecken. Auch Arten, die bisher nur in Südeuropa oder Afrika vorkamen, treten hierzulande häufiger auf. Die Braune Hundezecke etwa, die als Überträger von Babesiose und Ehrlichiose gilt. Experten vermuten, dass sie durch Urlauber, die mit ihren Hunden im Ausland waren, nach Deutschland gelangte.

Zecken-Schutz für Hund und Katze

"Viele Menschen wissen oft nicht genau, in welchen Regionen welche von Zecken übertragenen Krankheiten vorkommen können oder wie häufig sie auftreten", so Dr. Strube. "Folglich schützen sie sich und ihre Haustiere nicht immer optimal vor den Parasiten."

Hunde- und Katzenbesitzer können ihre Lieblinge schützen. Präparate gegen Zecken gibt es in Form von Spot-ons, Halsbändern, Kautabletten und Sprays, darunter auch langanhaltende Mittel. Tierärzte können bei der Wahl des richtigen Präparats beraten.

Alles zum Thema Zecken und allgemeine Informationen rund um Tiergesundheit finden Interessierte auf https://helden.lieblingstier.info/pr

