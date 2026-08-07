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The Voice of Germany

Mit "The Voice" wird das Wochenende zum Konzert: SAT.1 und ProSieben zeigen "The Voice of Germany" jeweils freitags und samstags

Mit "The Voice" wird das Wochenende zum Konzert: SAT.1 und ProSieben zeigen "The Voice of Germany" jeweils freitags und samstags
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Unterföhring (ots)

Das Wochenende wird Musik. Das Wochenende wird Konzert. Das Wochenende wird #TVOG. Erstmals zeigen SAT.1 und ProSieben "The Voice of Germany" jeweils freitags und samstags zur besten Sendezeit. SAT.1 startet am Freitag, 11. September 2026, 20:15 Uhr, mit der ersten Folge der neuen Staffel von "The Voice of Germany". Am Samstag haben die besten Stimmen Deutschlands ihren Platz in der Prime Time auf ProSieben.

Die Coaches Shirin David, Michi Beck & Smudo, Rea Garvey und Nico Santos buzzern zum zweiten Mal gemeinsam gegeneinander um die höchsten Töne, die emotionalsten Song-Interpretationen und die außergewöhnlichsten Gesangstalente - ohne auch nur eine Performance in den Blind Auditions mit eigenen Augen zu sehen. Wer will, kann Deutschlands erfolgreichste Musikshow natürlich auch kostenfrei auf Joyn hören und schauen.

Welcher Coach buzzert am besten und verhilft einem seiner Talente zum Sieg bei "The Voice of Germany"? Kann Nico Santos an seinen Erfolg anknüpfen und seinem Team den zweiten #TVOG-Titel in Folge sichern? Ziehen die #TVOG-erfahrensten Coaches Michi Beck & Smudo oder Rea Garvey stattdessen in dieser Staffel an ihm vorbei? Oder holt Shirin David den ersten #TVOG-Sieg mit ihrem #TeamShirin?

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Matthias Killing. Produzent ist ITV Studios Germany.

"The Voice of Germany" - ab 11. September 2026 immer freitags in SAT.1 und samstags auf ProSieben oder kostenlos streamen auf Joyn

Pressekontakt:
Carina Castrovillari
phone:	+49 (0) 89 95 07 - 1108
email:	carina.castrovillari@seven.one 

Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone:	+49 (0) 89 95 07 - 1161
email:	nadine.vaders@seven.one  

Infos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat.1.de 

ProSieben / SAT.1
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell

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