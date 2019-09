The Voice of Germany

Jubelgesänge auf ProSieben: "The Voice of Germany" macht ProSieben zum Marktführer am Donnerstag

Starke Talente, starke Quote: Der Donnerstagabend auf ProSieben begeistert mit grandiosen Stimmen - und mit herausragenden 20,8 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Damit performt die Musikshow auch in der dritten Folge stärker als im Vorjahr. Der Sender gewinnt mit sehr guten 13,0 Prozent den Donnerstag (14-49 Jahre).

Erfolgreiche Stimmen, erfolgreiche Stars: "red." überzeugt im Anschluss von "The Voice of Germany" mit 14,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.

Diese Talente singen in der zweiten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Sonntag, 22. September 2019, um 20:15 Uhr, in SAT.1: Madeline Henning (30, Wunstorf), Farman Isajew (24, Mainz), Max Grubmüller (38, St. Florian, AUT), Nastja Isabella Zahour (24, Deutsch-Wagram, AUT), Jannik Föste (29, Solingen), Adrian Buljat (36, Bonn), Kaan Bülte (28, Frankfurt), Celine Abeling (22, Bremen), Veronika Twerdy (32, Breitenfurt, AUT), Marvin Merkhofer (26, Mannheim), Freschta Akbarzada (23, Turgi, CH).

Wie geht's weiter bei "The Voice of Germany"? Bereits jetzt stehen die ersten 30 Minuten der vierten Ausgabe der Blind Auditions exklusiv auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiteren Folgen sind in der App nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar.

"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.

Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.

