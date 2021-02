Almirall, S.A.

Almirall ernennt Gianfranco Nazzi zum neuen CEO

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

- Gianfranco Nazzi bringt umfassende internationale Erfahrungen aus einer herausragenden Karriere in der Pharmaindustrie mit

- Herr Nazzi wird zum 1. Mai 2021 Chief Executive Officer von Almirall

Almirall, S.A. (BME:ALM), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt in der Dermatologie mit Sitz in Barcelona, gab heute bekannt, dass das Board of Directors die Ernennung von Herrn Gianfranco Nazzi zum CEO und Executive Director des Board of Directors mit Wirkung zum 1. Mai 2021 genehmigt hat.

Herr Nazzi kommt von Teva Pharmaceuticals Industries Ltd zu Almirall, wo er zuletzt als Executive Vice President der Region International Markets und als Mitglied des Teva Executive Committee tätig war. Während der letzten sieben Jahre bei Teva war er in Funktionen mit zunehmender Verantwortung und geografischer Reichweite in Israel und den Niederlanden. Er hatte er die Position des Senior Vice President Specialty Medicines Europe und des President und CEO Growth Markets Region. Vor seiner Tätigkeit bei Teva war Nazzi in verschiedenen leitenden Positionen bei Astra Zeneca, GSK und Eli Lilly in kaufmännischen und in General-Management-Funktionen in Großbritannien, Italien, Serbien und den USA tätig.

"Ich freue mich sehr, dass das Board of Directors der Ernennung von Gianfranco Nazzi zugestimmt hat. Herr Nazzi ist eine vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit in der Pharmaindustrie und bringt eine Fülle von Erfahrungen in Bereichen mit, die für den Erfolg und das Wachstum von Almirall in den USA, Europa und den Schwellenländern entscheidend sind. Ich bin überzeugt, dass er die nötigen Voraussetzungen mitbringt, um Almirall auf die nächste Stufe zu heben", sagte Jorge Gallardo, Vorstandsvorsitzender und Präsident von Almirall.

"Ich freue mich sehr, zu Almirall und seinem talentierten und professionellen Team zu wechseln. Der Fokus des Unternehmens, Patienten in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu stellen, ist inspirierend. Ich bin sicher, dass ich dazu beitragen kann, ihnen weiterhin neuartige und wertschöpfende Lösungen und Behandlungen anzubieten, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Ich fühle mich dieser Mission verpflichtet und weiß, dass wir gemeinsam mit dem Team in naher Zukunft große Meilensteine erreichen werden", so Gianfranco Nazzi.

Gianfranco Nazzi ist Italiener und hat einen Abschluss in Wirtschafts- und Bankwissenschaften von der Universität Udine und einen Master in Betriebswirtschaft von der Bocconi-Universität in Mailand.

Herr Nazzi wird die Aufgaben des CEO von Mike McClellan übernehmen. Mike McClellan wurde zu Beginn des Jahres zusätzlich zu seiner Rolle als CFO zum Interims-CEO ernannt, nachdem der frühere Chief Executive Officer des Unternehmens, Peter Guenter, Almirall zum 31. Dezember verlassen hat, um sich anderen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Original-Content von: Almirall, S.A., übermittelt durch news aktuell