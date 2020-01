Mach Deine Nägel frühlingsfit: 6 Tipps für die richtige Pflege

Almirall Hermal GmbH

Draußen kalte Winterluft, drinnen trockene Heizungsluft - für unsere Nägel ist das eine wahre Belastungsprobe. In der kalten Jahreszeit benötigen sie daher eine intensivere Pflege. Vor allem dann, wenn sie ohnehin schon Veränderungen wie Spliss oder Brüche aufweisen. Erfahre hier, wie Du mit wenigen Tipps und Tricks Deine Nägel frühlingsfit machen kannst.

Wusstest Du, dass unsere Fingernägel im Winter langsamer wachsen? Die Nagelplatten müssen so den täglichen Beanspruchungen länger standhalten. Die großen Temperaturunterschiede in der kalten Jahreszeit machen ihnen daher richtig zu schaffen. Obendrein setzt ihnen unsere unausgewogene Ernährung zu. Fettige Braten, deftige Cremesuppen und Schokolade enthalten leider nicht die Nährstoffe, die sie dringend für ein gesundes Wachstum benötigen. Daher ist es wichtig, ihnen regelmäßig Pflege zukommen zu lassen:

1. Vermeide zusätzliche Belastungen

Spülmittel, Nagellackentferner & Co. - Wenn möglich solltest Du diese Dinge meiden. Trage daher bei der Hausarbeit am besten immer Handschuhe. Lege zudem auch einmal eine Nagellackpause ein. Sowohl der Lack als auch der Entferner enthalten Stoffe, die Deinen Nägel nicht gut tun.

2. Verzichte auf Kunststoff und Gel

Künstliche Nägel und Gelmodelagen schädigen die Hornschicht Deiner Fingernägel, sodass sie weich und brüchig werden. Gönn Ihnen daher eine längere Pause. Sie werden es Dir auf jeden Fall danken.

3. Verwöhne Deine Nägel regelmäßig

Ein Bad in lauwarmen Mandel- oder Olivenöl lässt Deinen Nägeln jede Menge Pflege zukommen. Auch regelmäßiges Eincremen hilft, sie geschmeidig zu halten. Weiterhin können Massagen mit Nagelöl sowie Hand- und Nagelmasken helfen, Deine Nägel widerstandsfähiger zu machen.

4. Kürze Deine Nägel mit einer Feile

Du nutzt eine Nagelschere oder einen Nagelknipser um Deine Nägel zu kürzen? Steig lieber auf eine Nagelfeile um. Denn beim Schneiden oder Knipsen werden Deine Nägel gebogen. Eine unsaubere Kante ist die Folge, die schnell einreißen kann. Mit einer Feile kannst Du Deine Nägel schonen. Sollten Deine Nägel brüchig sein, feile am besten immer nur in eine Richtung.

5. Lass Deinen Nägeln Nährstoffe zukommen

Achte auf eine ausgewogene Ernährung. Versuche möglichst genügend Biotin (Vitamin B7), Folsäure (B9) und Zink über die Nahrung aufzunehmen. Auch Schwefel und Silizium sind wichtig für gesunde Nägel. Gegebenenfalls. kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln helfen.

6. Unterstütze von außen und innen

Nährstoffe wie Schwefel und Silizium kannst Du Deinen Nägeln auch von außen zukommen lassen. Beide Inhaltsstoffe sind beispielsweise in dem medizinischen Nagelstärker Sililevo enthalten. Trage den Lack am besten vor dem Schlafen gehen auf. Nach etwa vier Wochen kann er sichtbare Verbesserungen an Deinen Nägeln herbeiführen.

Mehr Informationen zum Thema brüchige Nägel und Nagelpflege findest Du hier: www.sililevo.de

