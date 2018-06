Die Würfel sind gefallen: 11FREUNDE kürt die "Besten der Saison"

Cover 11FREUNDE Ausgabe 200 (EVT 21. Juni 2018) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/101266 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, 11FREUNDE" Bild-Infos Download

Berlin/ Hamburg (ots) - Wer war in der zurückliegenden Bundesligaspielzeit der beste Spieler, der mutigste Manager, der weitsichtigste Coach und wer hat bewiesen, dass er ein echter Typ ist? Die fachkundige 11FREUNDE-Jury, zu der u.a. Persönlichkeiten wie Joachim Löw, Thomas Hitzlsperger, Oliver Kahn und Dieter Kürten gehören, hat über die herausragenden Akteure der Saison 2017/18 abgestimmt und sorgt mit ihrer Wahl in Ausgabe #200 von 11FREUNDE (ab morgen im Handel) für ein paar handfeste Überraschungen. Die offizielle Preisverleihung findet im Rahmen der "11FREUNDE-Meisterfeier" am 10. August 2018 in Köln in der "Flora" statt.

Die Gewinner

Spieler der Saison: Naldo

Der brasilianische Routinier verpasste keine Erstligaminute, gewann drei Viertel seiner Defensivzweikämpfe (Liga-Bestwert) und schoss sieben Tore.

Typ der Saison: Jonas Hector

Mit der Vertragsverlängerung nach dem Abstieg setzte der Verteidiger ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der sich Topstars aus ihrem Anstellungsverhältnis streiken.

Newcomer der Saison: Leon Bailey

Der Jamaikaner kombiniert wahnsinniges Tempo mit brillanter Technik, scheut keine Eins-gegen-Eins-Situation und lehrt so manchen Bundesliga-Veteran das Fürchten.

Manager der Saison: Fredi Bobic

Dank Fredi Bobic haben wir in dieser Saison gelernt, dass nicht nur große Namen und viel Geld erfolgreiche Teams machen, sondern vor allem Menschen.

Fanaktion der Saison: United Colors of Frankfurt

900 Fanklubs mit insgesamt 45 000 Mitgliedern unterstützten die Choreographie "Unsere Stadt, unser Verein und seine Fans leben von Vielfalt - aus Vielfalt wird Eintracht."

Trainerteam der Saison: Heynckes - Hermann, Gerland, Tapalovic, Broich, Sagnol

Wenn die Bayern rufen, ist er da. Das erfahrene Team um Jupp Heynckes verwandelte den strauchelnden FCB zügig wieder in eine Siegesmaschine.

Schiedsrichter der Saison: Dr. Felix Brych

Im vergangenen Jahr wurde der Jurist aus München bereits zum Weltschiedsrichter gewählt. Nun pfeift er als einziger deutscher Referee bei der WM in Russland.

Pressekontakt:

11FREUNDE Verlag GmbH & Co. KG

Imke Ankersen

imke.ankersen@11freunde.de

Tel. 030. 40 39 36 119

www.11freunde.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, 11FREUNDE, übermittelt durch news aktuell