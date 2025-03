Huawei

MWC Barcelona 2025: Huawei enthüllt globale Präsentationen an der Seite von Kunden und führt 10 Branchenlösungen mit Partnern ein

Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire)

– Von der Vision zur Aktion: Beschleunigung der industriellen Intelligenz

Während der MWC Barcelona 2025 veranstaltete Huawei den Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2025, bei dem Kunden und Partner aus aller Welt zusammenkamen, um innovative industrielle digitale und intelligente Transformationsverfahren zu erkunden. Gemeinsam mit seinen Industriekunden präsentierte Huawei 83 globale Präsentationen für die digitale und intelligente Transformation der Industrie für 71 Schlüsselszenarien. Darüber hinaus haben Huawei und seine Partner gemeinsam 10 wichtige Lösungen auf den Markt gebracht, um die intelligente Transformation in verschiedenen Branchen wie dem öffentlichen Sektor, dem Bildungswesen, dem Finanzwesen, der Stromversorgung, dem Transportwesen, der Öl- und Gasindustrie, der Chemieindustrie sowie dem Einzelhandel zu beschleunigen.

Huawei schlug vier Schlüsselwege zur Beschleunigung der industriellen Intelligenz vor

Huawei ist davon überzeugt, dass sich die globale Industrie rasch in Richtung Intelligenz entwickelt und zu den größten Nutznießern der KI-Ära gehören wird. In seiner Grundsatzrede hob Leo Chen, Corporate Senior Vice President und President of Enterprise Sales von Huawei, die vier wichtigsten Wege hervor, die für die Beschleunigung der intelligenten Transformation in allen Branchen unerlässlich sind. Er erklärte: „Erstens müssen wir Technologien tief in Industrieszenarien integrieren und eine IKT-Zielarchitektur für den intelligenten Wandel in der Industrie auf der Grundlage von Branchenanforderungen, Problemen und Entwicklungsstufen aufbauen. Zweitens müssen wir eine fortschrittliche, KI-orientierte IKT-Infrastruktur aufbauen, um das exponentielle Wachstum der KI-Arbeitslasten zu unterstützen. Drittens müssen wir leistungsstarke KI-Produkte entwickeln, die sich nahtlos in Open-Source-Modelle integrieren lassen, KI-Entwicklungs-Toolchains verbessern sowie mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, damit KI von technischer Effekthascherei zu breiter, umfassender Zugänglichkeit wird, was den Wandel in Branchen wie dem Gesundheits- und Bildungswesen beschleunigt. Und viertens müssen wir IKT-Talente gezielter ausbilden."

Der Leuchtturm, welcher der Industrie den Weg weist: Huawei präsentierte 83 globale Ausstellungsstücke und 10 wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz

Huawei ergreift Maßnahmen, um sein Engagement zu demonstrieren, Kunden Erfahrungen aus erster Hand zu bieten. In Zusammenarbeit mit globalen Kunden aus verschiedenen Branchen stellte Huawei 83 globale Präsentationen vor, die 71 Schlüsselszenarien der industriellen digitalen und intelligenten Transformation abdecken. Diese Präsentationen sind für Kunden weltweit zugänglich und bieten eine wertvolle Referenz für ihre Transformationsreise.

Darüber hinaus vertieft Huawei kontinuierlich seine Zusammenarbeit mit Partnern aus verschiedenen Branchen und entwickelt gemeinsam mit ihnen Innovationen. Auf dem Summit stellte Huawei 10 wichtige Lösungen vor, die gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt wurden, um die industrielle Intelligenz voranzutreiben: Inclusive Connectivity – Digital Village Solution, Public Services Digitalization Solution, Digital Training Solution, Financial Data Center Resilience Solution, Intelligent Distribution Solution 2.0, Smart Railway Yard & Station Solution, Intelligent Multi-level Port Operation Management Solution, Intelligent Central Processing Facilities Solution, Intelligent Chemical Solution, und Smart Retail Solution 2.0.

Um die Einführung von KI in allen Branchen zu fördern, hat Huawei KI-Inferenz-Appliances eingeführt, die über 50 große Mainstream-Modelle unterstützen. Durch den Einsatz dieser KI-Appliances können Industriekunden leichter auf KI-Anwendungen zugreifen und diese einsetzen und so den Weg in eine intelligentere Zukunft ebnen.

Um IKT-Talente zu fördern, w elcheBranchenszenarien und -technologien integrieren, hat Huawei außerdem das Industry Elites in the ICT Classroom Program für Unternehmenskunden und das Leading ICT Talent Cultivation Program für Universitäten ins Leben gerufen.

Globale Kunden und Partner tauschen innovative Praktiken aus

Ciyong Zou, Stellvertreter des Generaldirektors und geschäftsführender Direktor des Direktorats für technische Zusammenarbeit und nachhaltige industrielle Entwicklung der UNIDO, eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: „Die Zusammenarbeit zwischen der UNIDO und Huawei ist ein Beweis für die Stärke der Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen. Huawei war maßgeblich am AIM Global beteiligt und spielte eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der nachhaltigen Einführung von Spitzentechnologien. Diese Partnerschaften bestärken uns in unserer gemeinsamen Überzeugung, dass die Technologie dem Menschen dienen muss – und nicht andersherum. Bei unserem Blick in die Zukunft müssen wir uns von drei Grundsätzen leiten lassen: Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit. Gerechtigkeit stellt sicher, dass die digitale Transformation allen zugutekommt, Nachhaltigkeit sorgt dafür, dass die Technologie zu einer grüneren Zukunft beiträgt, und Zusammenarbeit gewährleistet, dass kein Land, keine Branche und kein Unternehmer zurückgelassen wird."

Mahmoud Bin Ahmed, Geschäftsführer, Integrated Dawiyat, betonte: „Als Tochtergesellschaft der SEC ist Dawiyat ein vollständig integrierter Anbieter digitaler Infrastrukturen. Wir betrachten Glasfasern als strategische Aktivposten zur Unterstützung der SEC für hochzuverlässige digitale Stromversorgungsdienste und die Strategie der saudi-arabischen 10-Gbps-Gesellschaft. Eine Glasfaser für mehrere Dienste kann mehr als nur Strom liefern. Wir verpflichten uns, intelligente Netzkommunikation mit einem erstklassigen Nutzererlebnis anzubieten und unsere weltweit führende neutrale Infrastruktur für das Wachstum der digitalen Wirtschaft in Saudi-Arabien zu nutzen."

Gil Brasileiro Fernandes, ICT Services Manager, Petrobras, betonte: „Für Petrobras ist digitale Innovation nicht nur eine Option, sondern der Weg in eine effizientere, sicherere und nachhaltigere Zukunft. Petrobras ist davon überzeugt, dass wir die Digitalisierung nur erreichen können, wenn wir in eine robuste und skalierbare Infrastruktur zur Unterstützung digitaler Abläufe investieren, Lösungen zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit im Betrieb Priorität einräumen, intelligente Geräte zur Förderung von Mobilität und Zusammenarbeit einsetzen und Konnektivität in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln."

Miguel López-Valverde, Minister für Digitalisierung der Comunidad de Madrid, Spanien, sagte dazu: „Um den digitalen Transformationsprozess anzugehen, hat die Comunidad de Madrid mit der Digitalisierungsstrategie 2023–2026 ihre Vision, ihren Auftrag und ihre Werte neu formuliert, mit einer klaren Ausrichtung auf Bürger und Unternehmen, um sie zu den wahren Protagonisten zu machen. Die Comunidad de Madrid wird die führende Digitalisierungsregion in Europa sein."

Guillaume Portier, EVP, VusionGroup, sagte: „ Bei VusionGroup wollen wir durch die Digitalisierung der physischen Geschäfte einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten, da sie in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle spielen. Durch die Partnerschaft mit Huawei entwickeln wir Innovationen, die diesem Zweck dienen und eine größere Wirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft haben."

Pionierarbeit bei der tiefgreifenden Integration von digitalen und intelligenten Technologien sowie Industrieszenarien

Der 1200 m2große Ausstellungsbereich Huawei Enterprise Business bietet drei Themen: Beschleunigung der industriellen Intelligenz, innovative IKT-Infrastruktur und Zusammenarbeit mit Partnern für den gemeinsamen Erfolg. Die Ausstellung unterstreicht die tiefe Integration digitaler und intelligenter Technologien in die Industrie sowie die gemeinsamen Innovationen und Praktiken von Huawei und seinen globalen Partnern und Kunden.

Darüber hinaus veranstaltete Huawei eine spezielle Veranstaltung für seine Partner im kommerziellen Markt und im Vertriebsgeschäft, bei der Lösungen für gängige Szenarien, KI-Geräte, Tools und digitale Plattformen, die eine einfache Wartung und Servicebereitstellung unterstützen, sowie ein simulierter HUAWEI eKit-Store vorgestellt wurden. Dies ermöglichte Handelspartnern und Ingenieuren ein exklusives sowie intensives Erlebnis durch einen interaktiven und eingehenden Austausch.

Die Messe MWC Barcelona 2025 findet vom 3. bis 6. März in der Fira Gran Via in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung stellt Huawei Enterprise Business unter dem Motto Accelerating Industrial Intelligence (Beschleunigung der industriellen Intelligenz) an seinem Stand 1H50 in Halle 1 aus. Weitere Informationen finden Sie auf https://e.huawei.com/eu/events/branding/mwc.

