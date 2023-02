Huawei

Neues Video, Geboren für optimale Erlebnisse

Mit der Weiterentwicklung der Netzwerkübertragung und der Videokommunikation beginnen IPTV und OTT zu verschmelzen, und Videoplattformen integrieren Videokommunikationsfunktionen. Gleichzeitig vollzieht sich bei den Videodiensten ein Wandel von SD zu UHD, von flachen Videos zu Free-View- und immersiven räumlichen Videos und von Entertainment auf einem Bildschirm zu sozialen Interaktionen auf mehreren Bildschirmen. Bei all diesen Veränderungen ist Erfahrung wichtiger denn je.

Envision-Videolösung der Carrier-Klasse fördert den Geschäftserfolg von Betreibern

Derzeit haben 89 der 100 weltweit führenden Betreiber OTT-Videodienste eingeführt, und viele von ihnen haben sich für den Aufbau eines konvergenten Netzes entschieden, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Wie wir in den letzten Jahren feststellen konnten, haben die Betreiber der Zuverlässigkeit ihrer Serviceplattformen, egal ob IPTV oder OTT, immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus benötigen sie auch mehr Kapazitäten für die Verwaltung umfangreicher Medienbestände, um das explosive Wachstum der Netzinhalte zu bewältigen.

Angesichts dieses Trends bietet Huawei die Envision Video Solution mit einem mehrstufigen Zuverlässigkeitsdesign auf Carrier-Niveau an. Mit dieser Lösung können bis zu 30 Millionen Medieninhalte verwaltet werden. Zusammen mit Content-Management, Big-Data-Analyse, Werbebetrieb und intelligenten Empfehlungsfunktionen kann es Betreibern dabei helfen, personalisierte Dienste für Abonnenten anzubieten, mehr Wert zu schaffen und ihren Geschäftserfolg weiter zu fördern.

Multi-Cloud Architecture ermöglicht (Empowers) Cloud-basierte Transformation von Videoplattformen

In den letzten Jahren haben immer mehr Betreiber ihre Videodienstplattformen in die Cloud verlagert. Welche Rolle spielen die Betreiber in diesem Prozess und wie können sie die Kontrolle über wichtige Technologien und Märkte behalten? Das sind sicherlich die wichtigsten Dinge für sie. Darüber hinaus verläuft die Umstellung auf die Cloud nicht immer reibungslos, und die Betreiber können mit verschiedenen Problemen konfrontiert werden, z. B. mit der Frage, wie eine Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau gewährleistet werden kann, wie eine reibungslose Migration der Teilnehmer erfolgen kann und wie die Nutzung der vorhandenen Investitionen maximiert werden kann. All diese Probleme verzögern die Umstellung der Betreiber auf die Cloud.

Um Betreibern zu helfen, die Cloud-Transformation schnell abzuschließen, hat Huawei eine hybride Multi-Cloud-Architekturlösung entwickelt, die Kernfunktionen wie einfache Bereitstellung, schnelle Serviceeinführung, elastische Skalierung, Online-Offline-Backup und Video-SaaS bietet. Mit diesen Fähigkeiten können wir eine effiziente, stabile und kontrollierbare Nutzung der Cloud sicherstellen und den Betreibern helfen, ihre starke Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Innovative Dienste bieten optimale Videoerlebnisse

5 G bringt Netze mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz mit sich, aber diese hohe Bandbreite kann von herkömmlichen Diensten nicht vollständig genutzt werden. In diesem Fall wird die Verbesserung der Netzauslastung für Betreiber zu einem neuen Thema. Glücklicherweise entstehen neue Videoformen, die neue Möglichkeiten für das Betrachten von Videos bieten.

Huawei Envision Video Solution nutzt diese Gelegenheit und bietet Nutzern mit unseren innovativen Technologien wie Free-Viewpoint, Multi-Viewpoint, 3D, 8K und VR das ultimative persönliche Videoerlebnis. Huawei weitet seine Videodienste auch auf Smart-Home-Szenarien aus, bei denen große TV-Bildschirme im Mittelpunkt stehen. Dies wird den Betreibern auf jeden Fall helfen, größere Marktanteile und mehr Einnahmen zu erzielen. Darüber hinaus sollte auch die QoS-Garantie, ein einzigartiger Vorteil der Betreiber, voll genutzt werden. Es kann den Abonnenten extrem niedrige Latenzzeiten garantieren und ist für sie ein absoluter Trumpf, um ihre OTT-Konkurrenten zu übertreffen.

Die Videobranche wird sich mit der Konvergenz und Weiterentwicklung von Informationstechnologien und räumlichen Audio- und Videotechnologien sowie mit den immer höheren Anforderungen der Nutzer an Audio- und Videoerlebnisse ständig weiterentwickeln. Mit der zunehmenden Verfeinerung der Videodienste wird Huawei weitere Innovationen einführen, um neue Dienste anzubieten. Die Envision Video Solution, die aus der ständigen Innovation von Huawei hervorgegangen ist, nutzt Fernsehbildschirme als Interaktions- und Computerterminals, um innovativere soziale Videoerlebnisse wie Telefon-TV-Anrufe und Cloud-basiertes Video-Co-Viewing zu ermöglichen. Dies wird einen größeren Wert für Videodienste schaffen und wir glauben, dass es den Betreibern eine starke Unterstützung bei der Steigerung ihrer Einnahmen und der Nutzung weiterer Möglichkeiten in diesem Bereich bietet.

Die MWC Barcelona 2023 wird vom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Huawei wird am Stand 1H50 in der Halle 1 der Fira Gran Via weitere neue Videoprodukte und -lösungen vorstellen, darunter räumliches Video, Video mit freier Sicht, Streaming aus mehreren Blickwinkeln, 3D mit bloßem Auge und vieles mehr.

