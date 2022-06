NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Dokumentation über William und Kate gibt exklusive Einblicke

Wie wird die britische Monarchie aussehen, wenn Prinz William erst einmal König ist und seine Frau Kate "Queen Catherine"? Die beiden gelten als Hoffnungsträger - die Hälfte der Briten möchten schon jetzt lieber William als seinen Vater Charles als Nachfolger von Elizabeth II. auf dem Thron sehen. Doch zugleich scheint die Loyalität der Untertanen gegenüber der Queen nicht automatisch auf die nachfolgenden Generationen überzugehen. Das wurde besonders auf einer Karibik-Reise von William und Kate im März 2022 deutlich, die von Protesten begleitet wurde und eine Debatte über die Themen Kolonialismus, Sklaverei und größere Unabhängigkeit von der britischen Krone auslöste.

In der Dokumentation "William und Kate - Die Zukunft des britischen Königshauses" beschreibt die NDR Autorin Leontine von Schmettow, wie die beiden mit den großen Herausforderungen umgehen. Ihnen nahe stehende Zeitzeugen geben exklusive Einblicke in das Leben des ungewöhnlichen Prinzenpaares. So sagt Xenia Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg, die deutsche Cousine des Prinzen: "William und Kate sind viel involvierter in die Erziehung ihrer Kinder als die Generation noch davor. Nicht dieses entfernte 'Du wirst von einem Kindermädchen erzogen'".

Vor allem aber beeindruckt das königliche Paar mit seinem sozialen Engagement. Durch Williams eigene Familiengeschichte - seine Mutter Diana, Princess of Wales, starb im Alter von 36 Jahren bei einem Verkehrsunfall - wird sein Einsatz für Mental Health bei insbesondere von Trauer und Verlusten betroffenen Menschen noch glaubwürdiger. Der Royal-Fotograf Arthur Edwards sagt in der Dokumentation: "Vor der Beerdigung zeigte Prinz Charles ihnen (seinen Söhnen William und Harry) die Blumen vor dem Kensington Palast. Das war der Moment, als William seine Stärke bewies. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat."

Inzwischen nimmt auch der Kampf gegen den Klimawandel immer mehr Raum im Leben von Prinz William ein. 2020 initiierte er den mit 50 Millionen Pfund dotierten Earthshot Prize, der den Anspruch hat, "der prestigeträchtigste Umweltpreis der Welt" zu sein. Und auch Kate setzt eigene Akzente, tritt selbstbewusst und zugleich bodenständig auf. Mit Auftritten als Pianistin an der Seite von Popstar Tom Walker oder bei der verbotenen Mahnwache für die ermordete Sarah Everard überraschte sie die Öffentlichkeit, ohne sich dabei in den Vordergrund zu spielen. Xenia Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg: "Sie ist sehr professionell, sehr detailliert, sie will alles wissen, damit sie die richtigen Fragen stellt."

