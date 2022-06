NDR Norddeutscher Rundfunk

"Jugendland": ARD Mediathek startet sechsteilige NDR Doku-Serie über das Erwachsenwerden auf dem Dorf

René hat Pläne statt Chancen - immer neue. Sein Leben in Uetze am Rand der Lüneburger Heide spielt sich meist zwischen Bushaltestelle und Dorffest ab. Er bricht die Schule ab, ist zeitweise obdachlos und hat immer wieder Ärger mit allem und jedem. Von dem inzwischen 24-Jährigen erzählt die NDR Doku-Serie "Jugendland - Über das Erwachsenwerden auf dem Dorf", für die ihn von 2018 bis Mai 2022 Autor und Produzent Christoph Heymann begleitet hat. Die sechs Folgen à 20 Minuten starten am Donnerstag, 16. Juni, in der ARD Mediathek. Erste Teile des Materials sind bereits erfolgreich bei youtube.de/JUGENDLAND zu sehen. Dort wird "Jugendland" auch weiterhin veröffentlicht - immer donnerstags in einer Länge von 7 bis 8 Minuten.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden Zeuge, wie René dem Knast entgehen will, schließlich doch in Haft sitzt und dann die Freiheit neu organisieren will. Für jede Phase findet René Worte, die im Ohr bleiben: über Jobs, das Geldverdienen, Drogen, über Freundschaft und Liebe.

Die Produktion von "Jugendland - Über das Erwachsenwerden auf dem Dorf" wurde unterstützt von der nordmedia. Die Redaktion hat Steffen Gurr aus dem NDR Landesfunkhaus Niedersachsen.

Termin: Donnerstag, 16. Juni

