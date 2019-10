Apaton Finance GmbH

Deutsches Eigenkapitalforum mit Cannabis, Energie, Gaming und Wasserstoff im Programm

Hannover/Frankfurt (ots)

"Unternehmer treffen Investoren" - unter diesem Motto wird vom 25. November bis zum 27. November 2019 das diesjährige Deutsche Eigenkapitalforum von der Deutsche Börse AG im Sheraton Airport Hotel, Frankfurt, veranstaltet. Seit 1996 findet das Branchentreffen statt, bei dem sich Institutionelle Investoren, Analysten, Medienvertreter mit Unternehmen austauschen. Im Vorjahr wurden mehr als 4.500 1-on-1-Meetings vom Veranstalter organisiert und es fanden mehr als 200 Unternehmenspräsentation statt.

Auch in diesem Jahr werden internationale Unternehmen das Programm mit interessanten Geschäftsfeldern und Produkten ergänzen. Das Unternehmen dynaCERT Inc. hat eine Wasserstoff-Technologie für Dieselmotoren entwickelt und CEO Jim Payne präsentiert die Details am Montag, 25. November, von 14:00 bis 14:30 Uhr. Die Enthusiast Gaming Holdings Inc. ist in Nordamerika im Bereich Gaming mit einem Zugang zu über 200 Mio. Gamern Marktführer und CEO Adrian Montgomery präsentiert die Strategie am Dienstag, 26. November von 10:30 bis 11:00 Uhr.

Das Cannabis Unternehmen EXMceuticals Inc. wird vom Chairman Jonathan Summers am Dienstag, 26. November, von 14:00 bis 14:30 Uhr, präsentiert. Das Unternehmen produziert Cannabis in Afrika und verarbeitet die Pflanzen als Zulieferer in Portugal für den globalen CBD-Bedarf. Saturn Oil & Gas Inc. gehört in Kanada mit einer Gewinnmarge von 28% im 1. Halbjahr 2019 zu den am profitabelsten wachsenden Erdölproduzenten und CEO John Jeffrey steht an den drei Konferenztagen für 1-on-1-Meetings zur Verfügung.

"Das Deutsche Eigenkapitalforum hat sich seit Bestehen zu einer etablierten Plattform für die weltweite Financial Community in Europa entwickelt. Das breite Spektrum an Geschäftsmodellen und Industriezweigen der teilnehmenden Unternehmen bietet eine bespiellose Vielfalt für Investoren. Wir sind erfreut darüber, mit den neuen Trends und Technologien unserer internationalen Geschäftspartner das informative Programm der dreitägigen Veranstaltung abzurunden," sagte Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH.

