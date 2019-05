Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Großfeuer in Lagerhalle am Nord-Ostsee-Kanal

Kiel (ots)

Seit dem frühen Morgen beschäftigt ein Großfeuer in einer Lagerhalle am Nord-Ostsee-Kanal rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr. Kurz vor 6 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte zu einer Rauchentwicklung im Bereich Projensdorfer Gehölz (Kiel) ein. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte meldeten ein Feuer in einer ca. 700m² großen Lagerhalle, in der Oldtimer und Reifen eingelagert waren. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit zwei Löschzügen und drei Drehleitern, die Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf, Russee, Elmschenhagen, Rönne, Wellsee und Dietrichsdorf. Für die Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet wurden die Berufsfeuerwehrwachen durch Freiwillige Feuerwehren besetzt. Gegen 07:15Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden sich den gesamten Vormittag hinziehen.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Radiodurchsagen gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

