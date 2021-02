Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Wohnung einer Seniorenwohnanlage

Hamburg (ots)

10.02.2021, 21.22 Uhr, Hamburg Langenhorn, Feuer mit vermutlich bis zu fünf verletzten oder betroffenen Personen, Kiwittsmoor

Gestern Abend meldete ein Anrufer aus einer Seniorenwohnanlage der Rettungsleitstelle Feuerwehr Hamburg ein Feuer in einer Wohnung im vierten Obergeschoss des zehngeschossigen Gebäudes. Rauchentwicklung und Flammen am Fenster seien deutlich erkennbar. Die Bewohnerin habe er bereits aus der Brandwohnung ins Freie geführt.

Aufgrund der Notrufmeldung und der Gebäudenutzung alarmierte der Leitstellenmitarbeiter neben der Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Alsterdorf, den Freiwilligen Feuerwehren Langenhorn Nord und Langenhorn, auch einen Führungsdienst B, einen Leitenden Notarzt, einen Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, einen Bereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr, den diensthabenden Pressesprecher sowie den Großraumrettungswagen.

Vor Ort erkundete der Einsatzleiter ein Feuer in der Küche der Wohnung und setzte sofort einen Löschtrupp mit umluftunabhängigem Atemschutz und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung im Innenangriff ein. Parallel evakuierten weitere Einsatzkräfte mit Brandfluchthauben insgesamt 15 Bewohner der angrenzenden Wohnungen und betreuten sie einem sicheren Gebäudeteil. Zwei Personen wiesen Symptome einer Rauchgasinhalation auf, wurden durch Notfallsanitäter rettungsdienstlich versorgt und nach Sichtung durch den anwesenden Notarzt mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik befördert. Das Feuer in der Küche konnte kurz darauf schnell gelöscht werden. Es brannte dort aus bisher unbekannter Ursache Küchenmobiliar.

Nach Kontrolle der angrenzenden Wohnungen und Entrauchung des betroffenen Gebäudeteils mit einem Überdruckbelüfter konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Anschließend erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei für weitere Ermittlungen.

Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell