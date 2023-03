Polizei Düren

POL-DN: BMW und Volvo gestohlen

Linnich /Langerwehe (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht zu Freitag (17.03.2023) einen Pkw der Marke BMW im Linnicher Ortsteil Rurdorf.

Am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr bemerkte der 35-jährige Fahrzeughalter, dass sein BMW der 3er Serie, welchen er am Vorabend (16.03.2023), gegen 18:00 Uhr an der Prämienstraße abgestellt hatte, entwendet wurde. Zur Tatzeit waren Aachener Kennzeichen an dem Pkw angebracht.

In Langerwehe entwendeten in der Nacht zu Montag (20.03.2023) Unbekannte einen Volvo XC60 im Ortsteil D´horn. Gegen 05:05 Uhr bemerkte der 55-jährige Fahrzeughalter das Fehlen seines Pkw. Den weißen Volvo mit Dürener Kennzeichen hatte er am Sonntag (19.01.2023), gegen 21:30 Uhr auf dem Seitenstreifen der Straße "In der Klaus" abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

