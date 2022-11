Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Düren (ots)

In der Bismarckstraße in Düren haben Unbekannte am Freitag (21.11.2022) mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz einer Schule in der Bismarckstraße insgesamt drei Fahrzeuge angegangen. Sie alle wurden durch lange Schrauben in den Reifen beschädigt. In den vergangenen Monaten hat es vermehrt ähnliche Fälle auf dem besagten Parkplatz gegeben. Durch die Häufung der Beschädigungen am Freitag fiel die Regelmäßigkeit jedoch erst jetzt auf, sodass die Geschädigten sich bei der Polizei meldeten.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum oder auch zu früheren Zeitpunkten etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell