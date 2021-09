Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit Linienbus

Niederzier (ots)

Auf der Ellener Straße in Oberzier pralle gestern ein Linienbus gegen die geöffnete Tür eines parkenden Pkw. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Der 57 Jahre alte Fahrer eines Pkw aus Niederzier fuhr gegen 19:00 Uhr auf der Ellener Straße in Richtung Ellen. Auf Höhe der Hausnummer 4 parkte er seinen Wagen auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand. Als er die Tür öffnete, um auszusteigen, prallte ein Linienbus von Vorne gegen die Fahrertür. Der Busfahrer, ein 36-Jähriger aus Eschweiler, kam aus Richtung Ellen und fuhr in Richtung Niederzier. Er musste auf die Gegenfahrbahn lenken, um einem auf seiner Fahrbahn geparkten Pkw auszuweichen. Als er sah, dass die Autotür des 57-Jährigen geöffnete wurde, bremste er noch sehr stark ab, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern.

Durch das Zuschlagen der Fahrertür wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Auch vier Fahrgäste des Linienbusses trugen leichte Verletzungen davon, weil sie durch die Vollbremsung hingefallen oder gegen Stangen gestoßen waren. Alle Verletzten wollten selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden lag bei insgesamt 1000 Euro.

