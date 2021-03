Polizei Düren

POL-DN: Zu schnell in die Kurve

Bild-Infos

Download

Niederzier (ots)

Am Mittwochabend wurden drei Menschen verletzt, als ein Auto von der Straße abkam und in einen Graben fuhr.

Kurz nach 21:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Titz die Straße Am Tagebau, in seinem Wagen befanden sich außerdem zwei junge Frauen im Alter von 14 und 18 Jahren aus Merzenich. Kurz nachdem der Fahranfänger zum "Haus am See" abgebogen war, steuerte er in die dortige Linkskurve. Diese hatte er eigenen Angaben zufolge aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit übersehen und war nach rechts über den Fahrbahnrand hinausgefahren. Dort landete sein Wagen in einem angrenzenden Graben.

Der junge Mann blieb unverletzt, seine beiden Begleiterinnen wurden jedoch verletzt. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten und stationären in Krankenhäuser. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden - auch an einem beschädigten Leitpfosten - beläuft sich Schätzungen zufolge auf mehr als 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell