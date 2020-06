Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer von Pkw erfasst - leicht verletzt

Linnich (ots)

Ein Radfahrer wird in einem Kreisverkehr in Gereonsweiler von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der Autofahrer bleibt unverletzt.

Am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad die K 6 von Ederen in Richtung Beek. Innerhalb der Ortschaft Gereonsweiler fuhr er in einen Kreisverkehr ein, der die K 6 mit der B 57 verbindet.

Zur gleichen Zeit näherte sich von Linnich aus kommend ein 50-Jähriger in seinem Pkw dem Kreisverkehr. Der Mann nahm den Radfahrer eigenen Angaben zufolge nicht wahr und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der Radfahrer aus Linnich über die Motorhaube des Wagens stürzte.

Zwar klagte der Gestürzte vor Ort über Schmerzen, lehnte einen Rettungswagen jedoch ab. Der Fahrer des Pkw aus Hückelhoven blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro.

